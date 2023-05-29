Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

RTÜK Başkanı Şahin: Ömrümüzün sonuna kadar FETÖ ile mücadele etmeye devam edeceğiz

Güncelleme Tarihi:

#RTÜK#Ebubekir Şahin#İbrahim Uslu
RTÜK Başkanı Şahin: Ömrümüzün sonuna kadar FETÖ ile mücadele etmeye devam edeceğiz
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2023 12:50

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu sosyal medya hesaplarından Bülent Korucu'nun paylaşımına tepki gösterdi. RTÜK Başkanı Şahin, "FETÖ terör örgütü maşası beni ve yardımcım İbrahim Bey’i hedef almış. Akılları ve karakterleri kiralık bu örgütlerin mensuplarına söylüyorum; ben ve ekibim sizlerle her platformda ömrümüzün sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

Haberin Devamı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından Bülent Korucu'nun paylaşımına tepki gösterdi. Şahin, "Tasmalı, terbiyesiz bir FETÖ terör örgütü maşası beni ve yardımcım İbrahim Bey’i hedef almış. Akılları ve karakterleri kiralık bu örgütlerin mensuplarına söylüyorum; ben ve ekibim sizlerle her platformda ömrümüzün sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, ise sosyal medya paylaşımında "Bülent Korucu gibiler 1 dolarla adam (!) klonlama geleneğinden geldikleri için, bizleri de kendileri gibi sanıp fotokopiyle çoğaltılan, akılları ellerinden alınan, düşünme yetileri sıfırlanan FETÖ'cülerle karıştırmış. Sizin gibi satılık hainler için normaldir bu söylemler." dedi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#RTÜK#Ebubekir Şahin#İbrahim Uslu

BAKMADAN GEÇME!

Her şey 60 saniye içinde oldu 270 kiloluk boz ayının karşısında duran 17 yaşında bir çocuktum... O an ölmek üzere olduğumu fark ettim

Her şey 60 saniye içinde oldu! '270 kiloluk boz ayının karşısında duran 17 yaşında bir çocuktum... O an ölmek üzere olduğumu fark ettim'

#Alex Messenger
Dersler yarım gün, içeride telefonlar çekmiyor... Geleceğin kraliçeleri bu okulda eğitim görüyor

Dersler yarım gün, içeride telefonlar çekmiyor... Geleceğin kraliçeleri bu okulda eğitim görüyor

#Prenses Leonor
YENİ TREND DUVAR PİLATESİ | Tek ihtiyacınız olan kendi vücut ağırlığınız ve bir duvar

YENİ TREND DUVAR PİLATESİ | Tek ihtiyacınız olan kendi vücut ağırlığınız ve bir duvar

#Sağlık