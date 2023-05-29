RTÜK Başkanı Şahin: Ömrümüzün sonuna kadar FETÖ ile mücadele etmeye devam edeceğiz

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından Bülent Korucu'nun paylaşımına tepki gösterdi. Şahin, "Tasmalı, terbiyesiz bir FETÖ terör örgütü maşası beni ve yardımcım İbrahim Bey’i hedef almış. Akılları ve karakterleri kiralık bu örgütlerin mensuplarına söylüyorum; ben ve ekibim sizlerle her platformda ömrümüzün sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Tasmalı, terbiyesiz bir FETÖ terör örgütü maşası beni ve yardımcım İbrahim Bey’i hedef almış. Akılları ve karakterleri kiralık bu örgütlerin mensuplarına söylüyorum; ben ve ekibim sizlerle her platformda ömrümüzün sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. https://t.co/RWOrCCk2cH — Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) May 29, 2023

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, ise sosyal medya paylaşımında "Bülent Korucu gibiler 1 dolarla adam (!) klonlama geleneğinden geldikleri için, bizleri de kendileri gibi sanıp fotokopiyle çoğaltılan, akılları ellerinden alınan, düşünme yetileri sıfırlanan FETÖ'cülerle karıştırmış. Sizin gibi satılık hainler için normaldir bu söylemler." dedi.