Roket fabrikasında facia: 5 işçi şehit... Dinamit lokumu patladı

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ANKARA’nın şehir merkezine uzak ilçelerinden Elmadağ’da bulunan Roket ve Patlayıcı Madde Fabrikası’nda, Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın ihtiyacını karşılamak üzere mühimmat üretiliyordu. Fabrikadaki dinamit lokumu hazırlama atölyesinde dün saat 08.45 sıralarında, işçiler üretime hazırlık yaparken patlama oldu. İlk belirlemelere göre patlama kimyasal tepkime nedeniyle meydana geldi.

EVLERİN CAMLARI KIRILDI

Patlamayla birlikte fabrikadan dumanlar yükseldi. Patlama bölgeye yakın yerleşim yerlerinden de hissedilirken, bazı evlerin camları kırıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale edip söndürdü. Patlamada işçilerden Mehmet Kutlu, İbrahim Özdemir, İhsan Küçükerdem, Ahmet Ünal ve Fırat Elverir yaşamını yitirdi. Aileleri, yaşamını yitirenlerin vücut bütünlüğünün bozulması nedeniyle Elmadağ Devlet Hastanesi’ne giderek DNA örneği verdi. 2018 yılında da MKE’ye bağlı Elmadağ Barut Fabrikası’ndaki patlamada 1 işçi hayatını kaybetmiş, 4 işçi de yaralanmıştı.

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KİMYASAL TEPKİME

Ankara Valisi Vasip Şahin, şu bilgileri verdi: “İlk izlenimlere göre dinamit lokumu hazırlama bölümünde kimyasal tepkimeden kaynaklı bir patlama meydana gelmiş. Cumhuriyet savcılarımızın koordinesinde teknik çalışmalar yürütülüyor. Çalışanların tamamına, göçük altındakilerin hepsine ulaşıldı. (Sabotaj ihtimali) İlk değerlendirmelerde, kimyasal tepkime neticesinde olduğuna dair arkadaşlarımızın kanaatleri var ama tabii Cumhuriyet savcılarımız bunu detaylı inceliyor.” Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alparslan Kavaklıoğlu da “Kamera kayıtlarından baktığımızda da patlama anına kadar hiç olağanüstü bir şey yok. İşçilerimiz normal faaliyetlerini yapıyorlar ve patlama aniden oluşuyor” dedi. Hayatını kaybeden çalışanların deneyimsiz olduğu iddiasına ilişkin soruya da Kavaklıoğlu, “Yeni işçi alınmış olabilir ama eskiden beri çalışan bir fabrikamız burası, öyle tecrübesiz insanların çalışacağı bir yer değil” yanıtını verdi.

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Cumhuriyet savcılarının fabrikadaki incelemeleri gün boyu sürdü.

2 SAVCI GÖREVDE

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup, olay yerinde inceleme ve tespitlere başlamışlardır. Olayın adli boyutu tüm yönleriyle araştırılmakta, soruşturma titizlikle sürdürülmektedir” denildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise patlamanın ardından bakanlığa bağlı müfettişlerin gerekli inceleme ve soruşturma kapsamında görevlendirildiğini bildirdi.

CUMHURBAŞKANI’NDAN TAZİYE VE TALİMAT

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MKE fabrikasındaki patlamanın ardından Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’i telefonla arayarak bilgi aldı ve tahkikat yapılması için talimat verdi. Erdoğan, patlamada şehit olan 5 işçiye de Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

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SİYASİLERDEN BAŞSAĞLIĞI

- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Patlamada şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekânları cennet olsun.

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Patlamada hayatını kaybeden işçilerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum.

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Acımız gerçekten de büyüktür. Hayatlarını kaybeden işçilerimize Cenab-ı Allahtan rahmetler niyaz ediyor, kederli ailelerine, mesai arkadaşlarına sabır ve baş sağlığı diliyorum.

- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener:MKE Roket ve Patlayıcı Madde Fabrikası’nda meydana gelen patlamada şehit olan işçilerimize Yüce Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin mekânları cennet olsun. Başımız sağ olsun...

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- Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: Milletimizin başı sağ olsun. İşçilerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilerim. Ruhları şad, mekânları cennet olsun.

- DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun.

- Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Şehit olan 5 işçimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı dilerim.

Acı haberi alan aileler gözyaşlarına boğuldu.

Bazı işçi yakınlarını sakinleştirmek mümkün olmadı.

EN ACI BEKLEYİŞ

Fabrikada çalışan işçilerin yakınları, patlama haberi ile birlikte işyerinin önünde toplandı. Aileler, fabrikada çalışan yakınlarından haber almaya çalıştı. Saatler ilerledikçe yakınlarından haber alamayanlar ise gözyaşlarına boğuldu. Yaşamını yitirenlerin vücut bütünlüğünün bozulması nedeniyle, yakınları DNA örneği verdi.

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BAKAN YAŞAR GÜLER: TEFERRUATLI BİÇİMDE İNCELENECEK

Hatay’daki programını iptal edip Ankara’ya dönen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şu açıklamayı yaptı: “Maalesef 5 işçi kardeşimizi kaybettik. patlama meydana gelene kadar kamera kayıtları mevcut. Patlamayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. İşçi kardeşlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Olay teferruatlı biçimde incelenecek ve gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır. ”

Patlamanın ardından işçi aileleri fabrika önünde yakınlarından gelecek haberi bekledi.