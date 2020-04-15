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Arzu ERBAŞ-Mehmet Can PEÇE/KALKANDERE (Rize) (DHA)
Haber Giriş: 15.04.2020 - 09:04,Son Güncelleme:

Rize’nin Kalkandere ilçesi karantinaya alındı! Giriş ve çıkışlara kapatıldı

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Rize'de İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca Corona Virüs önlemleri kapsamında alınan kararla Kalkandere ilçe merkezinde karantina uygulaması başladı. İlçe giriş ve çıkışları ulaşıma kapatılırken, vatandaşların büyük bölümü evlerine kapandı, bazıları ise evlerinin önündeki bağ ve bahçe işlerini yapmaya koyuldu.

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  • Rize’nin Kalkandere ilçesi karantinaya alındı
  • Rize’nin Kalkandere ilçesi karantinaya alındı
  • Rize’nin Kalkandere ilçesi karantinaya alındı
  • Rize’nin Kalkandere ilçesi karantinaya alındı
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İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca Corona Virüs tedbirleri kapsamında Kalkandere ilçe merkezinde karantina uygulamasına karar verildi. Karar bu sabah saat 08.00’de uygulamaya konuldu. Polis ve jandarma ekipleri ilçe giriş ve çıkışlarını bariyerlerle kapatarak önlem aldı. İlçede temel tüketim ihtiyaçlarına göre ekmek fırınları, eczaneler ve marketler hizmet vermeyi sürdürdü. Belediye hoparlörlerinden anonslarla halkın bilgilendirildiği ilçede, sosyal izolasyon kurallarına uyulması istendi.

EVLERİNİN ÖNÜNDE BAĞ-BAHÇE İŞLERİNE KOYULDULAR

Karantinanın ilk gününde vatandaşların büyük bir bölümü dışarı çıkmazken, bazıları ise evlerinin önündeki bağ ve bahçe işlerini yaptı. Tarlalarını kazanlar, lahana, mısır ve diğer sebzeleri ekti. Evde kalan vatandaşlar da pencerelerden sokakları izledi.

Tarlasını kazan Hüseyin Türk, “Yapacak bir şey yok, evimizde duracağız, karantina kurallarına uyarak zamanımızı geçireceğiz. Biraz bağ bahçede, biraz evin içerisinde bu süreyi tamamlayacağız ve karantina bitmesi için haber bekleyeceğiz. Komşuluk ilişkilerimiz tabii ki devam ediyor ama uzaktan uzağa telefonla devam edecek” dedi.

Ev işleriyle ile zaman geçiren Katibe Türkyılmaz da, “Ev işleriyle bahçe işleri ile uğraşarak bu karantina sürecini geçireceğiz. Karantina bence tabii ki iyi bir şey, herkes daha dikkatli ve tedbirli olsun, mesafesini korusun, sağlıklı günlere ulaşalım. Komşularımızla bile görüşmüyoruz. Uzaktan uzağa balkondan balkona hal hatır soruyoruz” diye konuştu.

Zafer Türkyılmaz ise “Çay fideleri hazırlıyorum, biraz bahçe işleri ev tamiratları derken bu süreci bu şekilde geçirmeyi planlıyorum, hiçbir şey yapılmadan da durulmuyor” ifadelerini kullandı.

Rize’nin Kalkandere ilçesi karantinaya alındı Giriş ve çıkışlara kapatıldı

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