Risk yok denilen kademede okulları açarız

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara Pursaklar’da bulunan Gümüşoluk İlkokulu’nun ‘Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Tedbirleri’ kapsamında almaya hak kazandığı “Okulum Temiz Belgesi” takdim töreninde basın mensuplarıyla buluştu. Bakan Ziya Selçuk, merkezi olmayan Gümüşoluk İlkokulu gibi tüm okulların ‘Okulum Temiz Belgesi’ne sahip olmasının önemine işaret ederek, “Binlerce okul takip edilecek. Hepsi tek tek kontrolleri yapıldıktan sonra 2020-2021 eğitim-öğretim yılına başlayacak” dedi. Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı, okulların açılmasıyla ilgili olarak, “Her gün Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile görüşmeler yapıyoruz. Bize, ‘Şu kademelerde riskin olmadığı söz konusudur’ denildiğinde biz o kademelerde açarız” diye konuştu.

AİLELERE MESAJ: BİRLİKTE AÇACAĞIZ

Ailelere “Okulları birlikte açacağız” mesajı veren Selçuk, “Okulların bir an önce açılması için her cephede çalışıyoruz. Açılsın diye gereken tedbirleri alıyoruz. Toplumdan da beklentilerimiz var. Okulları birlikte tekrar açacağız dememizin nedeni de bu” şeklinde konuştu. Okulların açılış tarihi, vaka durumuna göre 21 Eylül olarak ilan edilmişti.

KONULAR DA ÖĞRENCİ SAYISI DA SEYRELTİLECEK

Yeni eğitim-öğretim yılı için konuşulan ‘seyreltilmiş model’ ile ilgili soruları da yanıtlayan Selçuk, “Çocukların mesafelere uygun şekilde konumlandığı, öğretmenlerin herhangi bir sıkıntı yaşamayacağı ve öngörülen zaman dilimlerine müfredat sığacak şekilde seyreltilmiş bir model düşünülüyor. Hem mekânsal hem sayısal olarak bir seyreltilme söz konusu. Sağlık Bakanlığı’ndan öneri alarak aylardır bu model üzerinde konuşuyoruz” dedi.

Dünyada video konferansla canlı ders veren üç ülkeden birinin Türkiye olduğuna değinen Bakan Selçuk, şöyle devam etti:

“Milyonlarca öğrenci için başarılı bir altyapımız var. Bunun yanında erişemediğimiz öğrenciler için de çalışma içindeyiz. Her çocuğa ulaşma konusunda sorumluluk duyuyoruz. Milyonlarca kitabı bu nedenle dağıttık. İnternet ve TV konusunda sıkıntı yaşayan öğrencilerimize avantaj sağlayacağız.”

ÖZEL OKUL ÜCRETLERİ

VELİLERİN HAKLI TALEPLERİ GÖZETİLMELİ

Bakan Selçuk, “Uzaktan eğitim sürecinde özel etüt merkezleri, kurs gibi adlar altında derslere yüz yüze başlanacak. Onlarla ilgili karar alınabilir mi? Yeni dönemde de uzaktan eğitim süreci uzarsa özel okul ücretleriyle ilgili düzenleme yapılır mı?” sorusuna, “Uzaktan eğitim konusunda yapılan görüşmeler neticesinde özel okulların bahsettiğiniz konuda birtakım kararlar ortaya koymasını çok yakında bekliyoruz. Çünkü bu konuda velilerimizin haklı taleplerinin dikkate alınması şart” karşılığını verdi.