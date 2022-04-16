Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Rezidansta genç kıza kâbusu yaşattılar! Jet iddianame: İstenen cezalar belli oldu

#İşkence#Konya#Murat Demirci
Rezidansta genç kıza kâbusu yaşattılar Jet iddianame: İstenen cezalar belli oldu

Konya'da eski sevgilisi Murat Demirci’nin (41) daveti üzerine gittiği rezidansta nişanlısı Sara Demir ile arkadaşı Tuğba Demirci tarafından işkence edilen M.K.’nin (25) şikayeti üzerine tutuklanan şüpheliler hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede, 3 kişi hakkında 6 farklı suçtan 36’şar yıl hapis cezası istendi.

Haberin Devamı

Olay, 8 Nisan'da Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi’nde bulunan rezidanstaki stüdyo dairede meydana geldi. İddiaya göre M.K. adlı kadın, eski sevgilisi Murat Demirci’nin davetiyle WhatsApp üzerinden kendisine gönderdiği adrese gitti. M.K., stüdyo dairede, Demirci’nin nişanlısı Sara Demir ve arkadaşı Tuğba Demirci ile karşılaştı. Demir ile arkadaşı, M.K.’ye Murat Demirci ile ilişkisini sorup, makasla saçlarını ve kıyafetlerini keserek, yüzünde sigara söndürdü. Evden kurtulan M.K., polise giderek şikayetçi oldu. M.K., ifadesinde, "WhatsApp üzerinden bana bir adres gönderdi. Ben de gönderdiği adresteki rezidansa gittim. Bulunduğu daireye girdiğimde kapıyı Murat açtı. İçeride 2 kadının daha olduğunu görünce şaşırdım. Murat, evdeki kadınlara dönerek 'M.K. bu' diyerek beni gösterdi. Kadınlar, bana Murat ile neden görüştüğümü sorup, tehdit ve hakaretlerde bulundu. Bir anda kesici bir aletle saçlarımı kestiler. Yanağımda, ellerimde sigara söndürdüler. Üzerimdeki kıyafetleri parçaladılar. Neye uğradığımı şaşırdım, çok korktum. Daha sonra gitmeme izin verdiler. Ben de o şekilde eve döndüm. Murat bana buluşma teklifi ederek işkenceye davet etmiş" dedi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Konyada dehşet Kâbusu yaşayan genç kız o anları anlattı: Beni işkenceye davet etmişKonya'da dehşet! Kâbusu yaşayan genç kız o anları anlattı: Beni işkenceye davet etmişHaberi Görüntüle

Şikayet üzerine gözaltına alınan Murat Demirci’nin nişanlısı Sara Demir ile arkadaşı Tuğba Demirci, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, 4 gün içinde iddianame hazırlandı. İddianamede 'birden fazla kişi tarafından silahlı tehdit, yağma, hakaret, cebir, mala zarar verme ve hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından Murat Demirci, nişanlısı Sara Demir ile Tuğba Demirci için 36'şar yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame, Konya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Gözden Kaçmasın

İnanılmaz görüntüler... Şangayda Kovid çatışmasıİnanılmaz görüntüler... Şangay'da 'Kovid çatışması'Haberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İşkence#Konya#Murat Demirci

BAKMADAN GEÇME!

Prens Andrew ile Jeffrey Epstein ilişkisinden inanılmaz detaylar Bir fotoğrafla her şey altüst oldu

Prens Andrew ile Jeffrey Epstein ilişkisinden inanılmaz detaylar! Bir fotoğrafla her şey altüst oldu

#Prens Andrew
İki kafa ve üç kolla doğan bebekler şaşkına uğrattı... Merak edilenleri Türk doktor anlattı

İki kafa ve üç kolla doğan bebekler şaşkına uğrattı... Merak edilenleri Türk doktor anlattı

#Siyam İkizleri
Ev ilanlarında yeni moda... Sadece yabancıya kiralık

Ev ilanlarında yeni 'moda'... 'Sadece yabancıya kiralık'

#Kiralık Ev

BAKMADAN GEÇME!

Prens Andrew ile Jeffrey Epstein ilişkisinden inanılmaz detaylar Bir fotoğrafla her şey altüst oldu

Prens Andrew ile Jeffrey Epstein ilişkisinden inanılmaz detaylar! Bir fotoğrafla her şey altüst oldu

#Prens Andrew
İki kafa ve üç kolla doğan bebekler şaşkına uğrattı... Merak edilenleri Türk doktor anlattı

İki kafa ve üç kolla doğan bebekler şaşkına uğrattı... Merak edilenleri Türk doktor anlattı

#Siyam İkizleri
Ev ilanlarında yeni moda... Sadece yabancıya kiralık

Ev ilanlarında yeni 'moda'... 'Sadece yabancıya kiralık'

#Kiralık Ev