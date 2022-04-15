Konya'da dehşet! Kâbusu yaşayan genç kız o anları anlattı: Beni işkenceye davet etmiş

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Kentte, 8 Nisan'da rezidans dairesinde, bir süre flört ettiği eski patronu Murat D., nişanlısı Sara D. ve arkadaşı Tuba D. tarafından işkenceye maruz kalan Demet A., yaşadığı korku dolu anları DHA muhabirine anlattı. Eski patronunu ağabeyi olarak gördüğünü fakat zamanla Murat D.'nin ilgisini fark ettiğini ve kendisinin de karşılık verdiğini belirten Demet A., "Olay günü iş yerimin önüne geldi, 2 dakika bir şey söyleyeceğini belirtti. Arabaya binmemi işaret etti. Ben de arabaya bindim. 'Sara gelecek, sadece 2 kez görüştüğümüzü söyleyeceksin, sakin ol' dediği sırada 2 kadın arabaya bindi. Arka koltuktan iple beni sardılar. O sırada iş yerimden aradılar. Ben de telefonda biraz imalı konuştum. Bana 'İmalı konuşma, sesini titretme' dediler. 'Beni nereye götürüyorsunuz' diye sordum. 'Gidince görürsün' şeklinde cevaplar aldım. O an o kadar çok korktum ki ölüme gittiğimi fark ettim. Öleceğim, bir kadın cinayeti daha işlenecek, diye düşündüm. O evden hiç çıkamayacağımı sandım. Beni balkondan da atabilirlerdi. Daha fazla dayak yesem, ölecektim" diye konuştu.

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'YALVAR YAKAR ELLERİNDEN KAÇTIM'

Ellerinden çok zor kurtulduğunu anlatan Demet A., "Yalvar yakar ellerinden kaçtım. Belki vücudumdaki morluklar, yaralar ve çürükler geçebilir ama ruhsal travmam ve o korku benden ömür boyu gitmeyecek. Saçlarımı çok seviyordum belime kadardı, kestiler. Karakolda öğrendim ki karşı taraf benden dolayı değil başka bir kadına da aynı şeyi yaptıkları için tutuklanmış. Bu benim canımı daha çok acıttı. Can güvenliğimin olmadığını düşündüm. Adalete güvenmek istiyorum. İkimizden birinin ölmesi mi gerekiyordu?" dedi.

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UTANDIĞI İÇİN ODADAN ÇIKMIŞ

Gözaltına alınıp, adli kontrolle serbest bırakılan daha sonra M.K. isimli kadının şikayetiyle tekrar yakalanıp, tutuklanan şüphelilerin ise ifadeleri ortaya çıktı. Murat D., ifadesinde, Demet A.'nın kendisine ilgi duyduğunu ve uzaklaştırmak için de 17 yaşındaki oğluyla tanıştırdığını söyledi.

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Demet A.'yı kafeden aldıktan sonra Sara D. ile Tuba D. ile birlikte rezidansa gittiklerini belirten Murat D., "Tuba'nın günübirlik kiraladığı stüdyo daireye gittik. Kadınlar, kendi aralarında konuşmaya başladı. Sara, Demet'e 'Murat ile aranızda ne var?' diye sordu. Demet de 'Murat'ı seviyorum, bir kez öpüştük' dedi. Utandığım için odadan çıktım, 45 dakika boyunca daireye gitmedim. Ara ara gelip kapıyı dinledim, kavga sesi duymadım. Eve geldiğimde Demet kapıdan 'Size göstereceğim' diye bağırarak çıkıyordu. Demet'in saçları kesilmiş, üstündeki kıyafetlerin de yırtılmış olduğunu gördüm. Ne olduğunu sorduğumda, Demet'in krize girdiğini, üstünü parçaladığını söylediler" diye konuştu.

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'SAÇLARINI YOLDUĞUNU GÖRDÜM'

Suçlamaları kabul etmeyen şüphelilerden Tuba D. de Sara D. ile Demet A.'nın rezidansta önce konuştuklarını daha sonra kavga ettiklerini belirterek, "Demet, Sara'nın saçına sarılacağı sırada ikisini de ittirdim. O sırada elimde sigara vardı, Demet'e değip değmediğini görmedim. Demet 'Ya kapıyı açarsınız ya da bu evi dağıtırım' deyip Sara'yı ittirdi. Sara, yere düştü ve ayağından yaralandı. Demet, kapıya doğru gitti ben de önüne geçtim. Sara, Demet'in kolundan tutup kendine çekti. Bu sırada Demet'in üstünü başını parçaladığını ve saçlarını yolduğunu gördüm. Saçlarını yolduğunu sanıyordum. Sonra saçlarını kestiğini fark ettim. Sonra da evden çıkıp ayrıldı" dedi.

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'BENİM TIRNAĞIM KANADI'

Şüphelilerden Sara D. ise ifadesinde Murat D. ile 6 ay önce nişanlandıklarını ve kafeyi ortak işlettiklerini belirtti. Demet'i iple bağlamadığını ve bıçakla da tehdit etmediğini iddia eden Sara D., "Demet, kalkıp gitmek istedi. 'Sadece konuşacağız, gitme' dedim. Demet kalkıp benim omuzumdan ittirdi. 'Bana bir daha dokunursan senin için iyi olmaz' dedim. Bunun üzerine birbirimizi ittirmeye başladık. Benim tırnağım kanadı. Tuba, Demet'i sert bir şekilde ittirdi. İkisi de birbirine vurmaya başladı. O sırada Demet'in vücuduna sigara gelip, gelmediğini görmedim. Demet benim boynuma iki eliyle yapışıp, boynumdan yaraladı. Gitti, makas getirip saçlarını ve kıyafetlerini kesmeye başladı. Birden çıkıp, gitti" diye konuştu.

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'MURAT BANA BULUŞMA TEKLİFİ EDEREK İŞKENCEYE DAVET ETMİŞ'

3 şüpheliden işkence gördüğünü belirterek, şikayetçi olan M.K. de ifadesinde eski sevgilisi Murat D.'nin isteği ile rezidansa gittiğini söyledi. Murat D.'nin kendisine mesaj attığını belirten M.K., "WhatsApp üzerinden bana bir adres gönderdi. Ben de gönderdiği adresteki rezidansa gittim. Bulunduğu daireye girdiğimde kapıyı Murat açtı. İçeride 2 kadının daha olduğunu görünce şaşırdım. Murat, evdeki kadınlara dönerek 'M.K. bu' diyerek beni gösterdi. Kadınlar, bana Murat ile neden görüştüğümü sorup, tehdit ve hakaretlerde bulundu. Bir anda kesici bir aletle saçlarımı kestiler. Yanağımda, ellerinde sigara söndürdüler. Üzerimdeki kıyafetleri parçaladılar. Neye uğradığımı şaşırdım, çok korktum. Daha sonra gitmeme izin verdiler. Ben de o şekilde eve döndüm. Murat bana buluşma teklifi ederek işkenceye davet etmiş" dedi.

İŞKENCE RAPORLA İSPATLANMIŞ

Öte yandan Demet A.'nın avukatlarından Furkan Avcı, şikayetlerine rağmen 3 kişinin adli kontrol şartı ile serbest kaldığını belirterek, itiraz edeceklerini söyledi. Avcı, 3 kişinin başka kadının şikayeti ile tutuklandığını hatırlatarak, Demet A.'ya işkence ile ilgili de tutuklama talep edeceklerini söyledi.

Avukat Mehmet Fatih Soylu da şüphelilerin atılı suçları kabul etmediğini fakat işkencenin bilirkişi raporu ile ispatlandığını aktardı.

Demet A.'nın şikayetiyle gözaltına alınıp, adli kontrol ile serbest bırakılan Murat D., Sara D. ve Tuba D., aynı gün M.K. adlı kadına da rezidansta işkence yaptıkları iddiasıyla yakalanıp, tutuklanmıştı.