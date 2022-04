İnanılmaz görüntüler... Şangay'da 'Kovid çatışması'

Çin'in 'Sıfır-Kovid' politikasını uygulayan diğer şehirlerinin aksine geçtiğimiz aya kadar daha rahat bir yaklaşım benimseyen Şanghay bu kez katı kısıtlamaların göbeğinde. Omicron varyantı vakalarındaki artışın ardından Şanghay'da yaklaşık 25 milyon kişi sıkı bir kapanmanın üçüncü haftasına girdi.

EVLERİNİN BALKONLARINA ÇIKIP ÇIĞLIK ATIYOLAR

Mart ayının sonundan beri evlerinde kapalı olan kent sakinleri uygulanan katı kısıtlamalar nedeni ile isyan bayrağını açtı. Güvenlik güçlerinin karantina merkezine götürme çabalarına ayak direyen insanlar sık sık evlerinin balkonlarına çıkıp çığlık atarak tepkisini gösteriyor.

Although I do not quite understand all the details of this video, obviously, someone in #Shanghai gets taken away by Big Whites for #COVID19 #quarantine. This looks like more Neo-Nazism (and just some normal #CCP practice). #上海 国家恐怖新剧情。#中共病毒#CCPChina #CCPvirus pic.twitter.com/yiYytHPzt0