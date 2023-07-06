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Rekor kıran iki kente teşekkür ziyareti

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#CUMHURBAŞKANI Erdoğan#Bayburt#Gümüşhane
Rekor kıran iki kente teşekkür ziyareti
Ebru KARATOSUN
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2023 07:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimde rekor oranda oy aldığı Bayburt (yüzde 82.45) ve Gümüşhane’ye (yüzde 74.42) hafta sonu ‘teşekkür ziyareti’nde bulunacak.

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın, ilk olarak cumartesi günü gideceği Bayburt’ta yapımı tamamlanan birçok kamu binasının açılışını da yapması bekleniyor. Bayburt’un ardından Gümüşhane’ye geçecek olan Erdoğan’ın, burada bir miting yapması planlanıyor. Erdoğan, geçtiğimiz günlerde AK Parti Bayburt İl Başkanlığı’ndaki bayramlaşma programına telefon bağlantısıyla katılarak, “Bayburt şu anda partimizin son seçimlerdeki bir numaralı ili oldu. İnşallah en kısa zamanda Bayburt’a bir teşekkür ziyaretinde bulunacağım. İlk ziyaretim Bayburt’a olacak. Çünkü Bayburt bunu hak etti ve gerçekten bizleri çok çok mutlu etti” demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler, İsveç’in NATO üyeliği süreci, Avrupa’da Kuran-ı Kerim’e yönelik provokatif eylemler ile bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.

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2. TURDA OYLARINI ARTIRMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 14 Mayıs’ta yapılan ilk tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Türkiye genelinde rekor oy aldığı illerin başında yüzde 78.86’lık oy oranıyla Bayburt gelmişti. Erdoğan, Bayburt’taki oy oranını 28 Mayıs’taki ikinci tur seçimlerde yüzde 82.45’e yükselterek yeni bir rekora imza atmıştı. Bayburt’un ardından Erdoğan’ın tüm Türkiye’de en çok oy topladığı ikinci şehir ise yüzde 74.42’lik oy oranıyla Gümüşhane olmuştu. Erdoğan, 28 Mayıs’taki ikinci tur seçimlerde bu ildeki oy oranını da yüzde 78.54’e çıkarmıştı.

 

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#CUMHURBAŞKANI Erdoğan#Bayburt#Gümüşhane

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