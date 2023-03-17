Rekabet Kurulu'ndan deprem bölgesinde sektör incelemesi

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Rekabet Kurulu, 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerden etkilenen 11 ilde, piyasalarda ortaya çıkabilecek rekabet sorunlarının tespitine yönelik bir sektör incelemesi başlattı. Rekabet Kurumundan yapılan açıklamaya göre, belirli sektörlere karşı oluşan ani ve yüksek talep karşısında teşebbüslerin olası rekabeti kısıtlayıcı/bozucu faaliyetlerde bulunmalarının önlenmesi ve bölgenin yeniden imarı ve inşası aşamasında teşebbüsler arasında gerçekleştirilebilecek işbirliklerinin rekabetçi şekilde tasarlanması için gerekli rehberliğin sağlanabilmesi hedefleniyor.



Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye’nin 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki büyük depremle sarsıldığını hatırlatarak, “Meydana gelen olağanüstü şiddetli bu depremler ve devamında gelen artçı sarsıntılar nedeniyle, depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş ile birlikte Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa’da 48 bini aşkın vatandaşımız maalesef hayatlarını kaybetti; binlerce bina yıkıldı ya da ağır hasar aldı” ifadelerini kullandı.

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Deprem bölgesinde ekonomik ve sosyal hayatın hızla toparlanabilmesinin konutların ve işyerlerinin yeniden inşa sürecinin hızına bağlı olduğuna vurgu yapan Küle, “Böylesi büyük bir operasyonun başarısı için ise tedarik zincirlerinin sıhhatinin ve sürekliliğin sağlanması hayati öneme sahip. Bu bakımdan başta inşaat ve lojistik olmak üzere, belirli sektörlere karşı oluşan ani ve yüksek talep karşısında kamu ve özel sektör kaynaklarının en etkin şekilde kullanılabilmesinin temin edilmesi gerekli. Bunun için de bir yandan oluşabilecek açık ve ağır rekabet ihlallerinin önlenmesi ve caydırılması; diğer yandan ise tedarik süreçlerinin aksamamasını teminen teşebbüslerin etkinlik doğurucu / rekabet yanlısı işbirliklerine yönlendirilmeleri ülkemiz için elzem, Kurumumuz için de öncelikli görevimizdir” dedi.

DEPREM BÖLGESİNDE PİYASALARDA YAŞANABİLECEK REKABET SORUNLARINI TESPİTİNE DÖNÜK İNCELEME SÜRECİ BAŞLATILDI



Küle, sorumluluklarının gereği olarak deprem bölgesinde piyasalarda yaşanabilecek rekabet sorunlarını tespitine dönük inceleme süreci başlattıklarının bilgisini vererek, “İlk aşamada deprem bölgesine giderek iş dünyası temsilcilerimiz ile görüşmelere başladık. Bu kapsamda Kurumumuzun görev alanına girebilecek her türlü soru ve sorunların iletilebileceği iletişim kanalları hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Önümüzdeki günlerde de bu ziyaretlerimiz devam edecektir” dedi.

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Dünyada rekabet otoritelerinin olağanüstü dönemlerde kendileri gibi tedbirler aldığını savunan Küle, açıklamasını örneklendirerek şunları kaydetti:



“Örneğin Japonya’da yaşanan Büyük Doğu Japonya Depremi felaketi sonrasında Japonya Adil Ticaret Komisyonu tarafından, yaşanan felaketten çıkar sağlama amacıyla fiyat kartellerine başvurmaya ve hâkim durumun kötüye kullanılmasına karşı teşebbüsleri uyaracak nitelikte adımlar atıldı. Dolayısıyla özetle yeniden ifade etmek gerekirse, Kurumumuz tarafından başlatılan sektör incelemesi süreciyle de, Deprem bölgesinde gerek sosyal gerekse iktisadi toparlanma sürecini geciktirebilecek olası rekabetçi sorunların süratle tespit edilerek, gerektiğinde ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla da eşgüdüm sağlanmak suretiyle proaktif adımların atılabilmesinin sağlanmasını hedefliyoruz. Böylelikle bir yandan bazı teşebbüslerin bu dönemi 'fırsatçılığa çevirmek' suretiyle rekabeti kısıtlayıcı/bozucu faaliyetlerde bulunmalarını önlemeyi; diğer yandan ise bölgenin yeniden imarı ve inşası aşamasında teşebbüsler arasında gerçekleştirilebilecek işbirliklerinin rekabetçi şekilde tasarlanması için gerekli rehberliği sağlayabilmeyi hedefliyoruz.”