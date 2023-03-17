Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Finlandiya'nın NATO üyeliği onay süreci başlıyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin güvenlik kaygılarını gidermek yolunda gösterdiği hassasiyet ve kaydedilen mesafeye binaen Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün, Meclisimizdeki onay sürecini başlatmaya karar verdik" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Türkiye ve Finlandiya’nın tarihi açıdan iyi ilişkiler içerisindeki 2 dost ülke olduğunu belirterek, "1924 yılında imzalanan dostluk anlaşmasıyla tesis edilen diplomatik ilişkiler, aradan geçen 1 asra yakın süre zarfında daha da güçlenmiştir. Finlandiya'nın deprem felaketi karşısında uzattığı yardım eli, dostluğumuzu pekiştirmiştir. Bu vesileyle Finlandiya hükümeti ile halkının gösterdiği dayanışma ve gönderdiği yardımlar için bir kez daha teşekkür ediyorum. Sayın Niinistö ile görüşmelerimizde Türkiye-Finlandiya münasebetlerini geliştirme yönündeki ortak irademizi teyit ettik. Ayrıca önümüzdeki dönemde atacağımız adımları ele aldık. Geçen yıl ikili ticaret hacmimiz 2 milyar doları geride bıraktı. Ortak hedefimiz ise ilk etapta 3 milyar dolar, ardından 5 milyar dolara ulaşmak. Müşterek gayretlerimizi artırarak bu hedeflere ulaşmakta kararlıyız" diye konuştu.

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'GÜÇLÜ DESTEĞİN DEVAMINI ÖNEMSİYORUZ'

Erdoğan; Türkiye'nin, Finlandiya ile yatırımlar, savunma sanayii ve turizm alanları başta olmak üzere ekonomik ve ticari ilişkileri çeşitlendirmeye hazır olduğunu söyledi. Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra; Türkiye- Avrupa Birliği (AB) ilişkileri dahil güncel bölgesel ve küresel meseleleri de ele aldıklarını kaydeden Erdoğan, "Finlandiya'nın, Türkiye'nin AB üyeliğine desteğini güçlü şekilde devam ettirmesini önemsiyoruz. Kıymetli dostumla Rusya- Ukrayna savaşı bağlamındaki gelişmeler hakkında da görüş teatisinde bulunduk. Akan kanın durması ve savaşın diplomatik yollardan sona erdirilmesi yönündeki çalışmalarımızı Sayın Niinistö'ye anlattım. Türkiye ile Birleşmiş Milletler'in (BM) öncülüğünde taraflarca akdedilen ve küresel gıda güvenliği bakımından hayati önemi haiz 'Karadeniz Tahıl Anlaşması'nın etkin şekilde uygulanmasına dair gözlemlerimi, tespitlerimi aktardım" dedi.

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'SAMİMİ VE SOMUT ADIMLAR GÖRDÜK'

Türkiye'nin, binlerce vatandaşını teröre kurban vermiş bir ülke olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "DEAŞ'tan PKK ve FETÖ'ye kadar dünyanın en eli kanlı yapılarıyla eşzamanlı mücadele ediyoruz. DEAŞ'ı sahada hezimete uğratan tek NATO ülkesi biziz. Bölgenin geleceğinde hiçbir terör örgütüne yer olmadığına inanıyoruz. Adı, iddiası ve arkasındaki hesaplar ne olursa olsun; ülkemizin bekasına, milletimizin canına kasteden örgütlerin kökünü kazımakta kararlıyız. Bu meseledeki hassasiyetimizi ve kararlılığımızı da her fırsatta ve zeminde açıkça ifade ediyoruz. NATO'nun genişleme sürecini bu gerçekler çerçevesinde değerlendiriyoruz. Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu konusu elbette görüşmelerimizde önemli yer tuttu. Türkiye, malumunuz olduğu üzere NATO'nun açık kapı politikasının güçlü savunucuları arasında yer alıyor. Finlandiya ve İsveç'in katılım müzakerelerinin başlatılmasına Madrid'de yapılan NATO Zirve'mizde onay vermiştik. Eşzamanlı olarak 3'lü Muhtıra'yı imzalamak suretiyle Türkiye'nin haklı güvenlik kaygılarının giderilmesi gerektiğini kayıt altına almıştık. Geride bıraktığımız süre zarfında Finlandiya'nın 3'lü Muhtıra'daki taahhütlerini yerine getirmek için samimi ve somut adımlar attığını gördük. Ülkemizin güvenlik kaygılarını gidermek yolunda gösterdiği hassasiyet ve kaydedilen mesafeye binaen Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün, Meclisimizdeki onay sürecini başlatmaya karar verdik. Bu kararımızın, ülkelerimiz başta olmak üzere ittifakımız için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

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'İSVEÇ'İN ATACAĞI SOMUT ADIMLARLA BAĞLANTILI'

Erdoğan, Finlandiya'nın üyeliği ile NATO'nun daha da güçleneceğini söyleyerek, "NATO bu sayede, küresel güvenlik ve istikrarın muhafazasında inanıyorum ki etkin rol oynayacaktır. Onay sürecinin tamamlanması ile birlikte Finlandiya ile ilişkilerimiz fikri zemininde tahkim edilmiş olacaktır. İsveç'le olan görüşmelerimizi ise ittifakın prensipleri ve bizim terörle mücadeledeki yaklaşımlarımız temelinde sürdüreceğiz. Ülkemizin, sürecin ilerletilmesi hususundaki ilkeleri ve iyi niyetinin, artık daha net görüldüğü kanaatindeyim. Bu noktada sürecin nasıl ilerleyeceği, İsveç'in atacağı somut adımlarla doğrudan bağlantılı olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanı'nın gerçekleştirdiği bu ziyaretin, ikili iş birliğimizin güçlendirilmesine ve halklarımız arasındaki dostluğun derinleştirilmesine katkıda bulunacağına inanıyorum. Aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu.

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'FİNLANDİYA'YI AYIRMAK DURUMUNDA KALDIK'

Erdoğan, Finlandiya'nın taahhütler konusunda İsveç'ten neyi farklı yaptığına ilişkin soruya, şu yanıtı verdi:

"Bizim İsveç'e karşı farklı bir yaklaşımımız yok. Ancak; İsveç teröristlere kucak açtı. Stockholm Caddesi, sürekli olarak Türkiye'deki PKK/YPG/PYD, bunların uzantılarıyla bu caddelerde sürekli gösteriler oluyor. Sayın Başbakan'a da bunları söyledik. 120 civarında teröristin listesini verdik ve 'bu teröristleri bize verin' dedik. Tabii bu teröristleri bize vermeyince, veremeyince bizim de İsveç'e olumlu yaklaşmamız mümkün değil. Finlandiya'da tabii bu tür şeyler yok. Finlandiya'da bu tür eylemler olmadığı için de Finlandiya'yı İsveç'ten ayırmak durumunda kaldık ve bunun için de Finlandiya'ya olumlu yaklaşımımızı bugün attığımız imza ile gösterdik. Süratle Dışişleri Bakanlığı'ndan yazı bana geldi. Ben de şu anda yazıyı Parlamento'muza gönderdim. Bundan sonrası da Komisyon (Dışişleri Komisyonu). Komisyon'dan da Genel Kurul'a gidecek. Temenni ederim ki seçim öncesi yetişirse, seçim öncesi yetiştirmek. Ülkelerimiz için hayırlı olsun."

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NİİNİSTÖ: TÜM FİNLANDİYALILAR İÇİN ÖNEMLİ BİR HABER

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Erdoğan'ın dünyanın her yerinde herkesle görüşebilen çok az kişiden biri olduğunu belirterek, "Belki de bunu yapan tek kişisiniz. Halihazırda bizler de ikili çok güzel görüşmeler gerçekleştirdik ve bu kapsamda halihazırda iyi olan ilişkilerimizi sürdürüyoruz. Konuştuğumuz konulardan birisi de Ukrayna. Umut ediyoruz bu tahıl anlaşmasının uzatılması konusunda da daha iyi bir takvim işleyecek. Sadece 60 gün uzatmayla sınırlı kalmayacak. Bir başka önemli konu, elbette NATO üyeliği. NATO üyeliğimiz konusunda ifade ettiğiniz haberleri almak bizleri çok memnun ediyor. Daha önce ilgili kararların alındığını ifade etmiştiniz ve bugün atılan imza da gerçekten Türkiye'nin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onay sürecini başlattığına dair çok önemli bir gösterge; Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğinin tamamlanması süreci içerisinde. Tüm Finlandiyalılar için önemli bir haber bu" diye konuştu.

Türkiye, Ocak ayında Danimarkalı aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın, Stockholm’deki Türkiye Büyükelçiliği binası önünde kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'i yakması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hedef alındığı çirkin gösteriler nedeniyle üçlü müzakereleri askıya almıştı.Bakan Çavuşoğlu 20 Şubat’ta müzakerelerin yeniden başlayacağını duyururken Brüksel’de gerçekleştirilen son toplantıda da, imzalanan mutabakatta yer alan taahhütlerin İsveç ve Finlandiya tarafından yerine getirilip getirilmediği madde madde görüşüldü.

STOLTENBERG: MEMUNİYETLE KARŞILIYORUM

Türkiye'nin Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylayacağını duyurmasının ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, alınan kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Stoltenberg, alınan kararın Finlandiya'nın, İsveç'in ve NATO'nun güvenliğini güçlendireceğini söyleyerek, "Türkiye'nin, Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğini onaylama yönündeki bugünkü kararını memnuniyetle karşılıyorum. Bu, Finlandiya'nın güvenliğini, İsveç'in güvenliğini ve NATO'nun güvenliğini güçlendirecektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir an önce onay oylaması yapmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi ziyaret ettiğini söyleyen Stoltenebrg, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm. Başkan ve ben, NATO Karargahında Türkiye, Finlandiya ve İsveç'i bir toplantıya çağırma konusunda anlaştık. Geçen haftaki toplantıda herkes, Madrid'de imzalanan üçlü muhtıranın uygulanmasında önemli ilerleme kaydedildiğini ve Finlandiya ve İsveç için hızlı onayların herkesin çıkarına olduğunu kabul etti. En önemli şey, hem Finlandiya'nın hem de İsveç'in NATO'ya tam olarak aynı anda katılıp katılmamaları değil, hızla tam üye olmalarıdır. Katılım sürecinin hızla sonuçlanmasını ve hem Finlandiya'yı hem de İsveç'i bir an önce NATO ailesine tam üye olarak kabul etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.