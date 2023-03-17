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Bakan Varank açıkladı: 24 saat dolmadan Togg'a 17 bin 275 sipariş

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#Togg#Bakan Varank#Sipariş
Bakan Varank açıkladı: 24 saat dolmadan Togga 17 bin 275 sipariş
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2023 14:59

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 24 saat dolmadan Türkiye'nin yerli otomobili Togg'a 17 bin 275 sipariş geldiğini açıkladı. Togg'dan yapılan açıklamaya göre, 2023 yılı boyunca kullanıcılarla buluşacak 12 bin T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyecek çekiliş süreci, 27 Mart’a kadar devam edecek.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "24 saat bile olmadan Türkiye'nin otomobili Togg'a 17 bin 275 sipariş" ifadelerini kullandı.

TOGG'DAN ÖN SİPARİŞ AÇIKLAMASI: 27 MART'A KADAR DEVAM EDECEK

Togg'dan yapılan açıklamaya göre, 2023 yılı boyunca kullanıcılarla buluşacak 12 bin T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyecek çekiliş süreci, 27 Mart’a kadar devam edecek.

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 28 MART’TA NOTER HUZURUNDA DİJİTAL ÇEKİLİŞ YAPILACAK

Konfigürasyonu tamamlayanlar, özet sayfasında detayları inceleyip son kontrollerini yapacak. Ön sipariş sözleşmesini inceleyip onaylayanlar ise ödeme aşamasına geçecek.

Bakan Varank açıkladı: 24 saat dolmadan Togga 17 bin 275 sipariş

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Eğer kullanıcının daha önceden kurulu bir Togg e-Cüzdan’ı varsa ve 60 bin TL bakiye yüklemişse ön ödemeyi tamamlayarak çekilişe katılma hakkı kazanacak ya da Trumore üzerinden Togg e-Cüzdan’ını yaratıp 60 bin TL bakiyesini yükledikten sonra ön ödemeyi tamamlayarak çekilişe katılma hakkı elde edecek.

Ön sipariş dönemi kapandıktan sonra dijital çekiliş, 28 Mart'ta noter huzurunda yapılacak. Çekilişe katılacak kullanıcıların ön sipariş numaralarıyla ad ve soyadlarının ilk harflerinin bulunduğu sıralı liste, çekiliş öncesinde Togg tarafından yayımlanacak. Çekiliş sonlandığında kazanan kullanıcılar da aynı yöntemle duyurulacak.

Bakan Varank açıkladı: 24 saat dolmadan Togga 17 bin 275 sipariş

sipariş hakkı kazanan kullanıcılar, akıllı cihazlarının teslimat tarihi geldiğinde ön ödeme tutarı düşülmüş bir şekilde kalan ödemelerini yapacak. Çekilişte sipariş hakkı kazanamayan kullanıcıların ön ödeme bedelleri ise önce kullanıcıların Trumore e-Cüzdan’larına, ardından da bankalarına bağlı olarak en geç 14 gün içinde otomatik olarak hesaplarına ve kredi kartlarına geri yatırılacak.

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#Togg#Bakan Varank#Sipariş

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