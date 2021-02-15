Rehin aldılar... Mağarada topladılar... Katlettiler

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, Kuzey Irak’ın Gara bölgesinde tamamlanan Pençe Kartal-2 Harekâtı’nın yöneltildiği Şırnak’taki merkezde, terör örgütü PKK’nın yıllardır alıkoyduğu 13 vatandaşı kalleşçe katlettiğini açıklamasından sonra, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de harekâtta kontrol altına alınan mağaranın durumu ve harekât sahasıyla ilgili ayrıntılı bilgi paylaştı.

75 KM GENİŞLİK 25 KM DERİNLİK

Güler harekât alanının 75 kilometre genişliğinde ve 25 kilometre derinliğinde, bugüne kadar icra edilen operasyonların en büyük bölgesi olduğunu ve bu geniş alanda tüm hedeflerin vurulmasının planlandığını söyleyip şu bilgileri paylaştı:

2015’TEN ÖNCE KAÇIRILMIŞLARDI

“Haftanin’de, Hakurk ve diğer bölgelerde yaptığımız faaliyetlerden sonra terör örgütü çok sıkıştı ve bütün ağırlıklarıyla Gara bölgesine yerleşti. Kendilerinin burada çok emniyette ve rahat içinde olduklarını düşünürken işte bu 75 kilometreye 25 kilometrelik alanda bu faaliyeti icra ettik. Bunların yanında bir de 2015 yılından önceki ortamda kaçırılan personelimiz var. Bu vatandaşlarımızı da çok çeşitli mağaralarda saklayarak kaçırmaya çalıştılar. En sonunda istihbarat kurumlarımızdan aldığımız bilgiler, elde ettiğimiz bizim kendi özel çalışmalarımız, keşif unsurlarının çalışmaları sonucunda bunların Gara bölgesinde olabileceğine dair çok iyi kanıtlar bulduk. Bu alandaki araziye model araziler ve tesisler yaparak ilgili birliklerimiz yoğun çalışmalar yaptılar.”

ÖZEL KUVVET HELİKOPTERLE İNDİRİLDİ

Tüm bu çalışmaların ardından hava harekâtının 10 Şubat saat 02.55’te 41 uçakla başlatıldığını vurgulayan Orgeneral Güler, çatışmaların harekâtın birinci ve ikinci gününde de aynı şekilde devam ettiğini söyledi. Orgeneral Güler, üçüncü günde mağaraya gelindiğini belirterek şöyle devam etti: “Dere yatağında ve Hava Kuvvetleri’nin görerek ateş etmesine kesinlikle mani bir alanda seçilmiş bir arazi. Unsurlarımızın bizzat karadan gidip oraya girmesi şarttı. Üç noktaya helikopterlerimizle indirme hava hücum harekâtımızı icra ettik.”

AKAR: KEŞKE SAĞ ÇIKARABİLSEYDİK









Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, harekâtta gösterilen başarı nedeniyle Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, sıralı komutanlar ve operasyonu gerçekleştiren personeli kutladı. Şırnak’taki harekât merkezinde yaptığı açıklamada, “Keşke 13 vatandaşımızı oradan sağ salim çıkarabilseydik. Ancak alçaklar, caniler, bu silahsız masumları yaptıkları katliamla şehit ettiler” diyen Bakan Akar şunları söyledi:

“Son derece özel ve kritik bir harekât icra edildi. Gerçekten önemli, özel bir harekât yapıldı. Çok geniş bir alanı kapsayan zor arazi ve iklim koşullarında zor bir harekât gerçekleştirildi. Harekâtla bölgeye yerleşen, yeniden yapılanmaya çalışan ve bir şekilde hudutlarımıza, güvenlik güçlerimize ve halkımıza saldırı hazırlığında bulunan tüm unsurlar da büyük ölçüde etkisiz hale getirildi. Şu anda 50 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi olmakla beraber aldığımız çeşitli duyumlar, istihbarat kurumlarımızın çalışmaları var. Onların sonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısının çok daha fazla olacağı yönünde değerlendirmeler bulunmaktadır. Keşke 13 vatandaşımızı oradan sağ salim çıkarabilseydik. Ancak alçaklar, caniler, bu silahsız masumları yaptıkları katliamla şehit ettiler.”

3 GİRİŞ, 9 ODA, 7 DEMİR KAPI

PKK KALLEŞLİĞİ BU MAĞARADA YAŞANDI









Orgeneral Yaşar Güler, PKK’nın kalleşçe 13 vatandaşı katlettiği mağaranın özelliklerini de bir kroki üzerinden şöyle anlattı: “Mağarada 3 giriş, 9 oda ve 7 tane de demir kapı var. Ayrıca mağaranın içerisinde sürekli zikzaklar var. Bazı noktalar da 1.20 metre yüksekliğinde, insanların sadece sürünerek veya çömelmiş vaziyette yürümek zorunda olduğu bir yapı oluşturulmuştur. Belli ki uzun bir süre çalışmadan sonra bu mağara meydana getirilmiş. Üçüncü gün akşamüstü mağaradan kaçmaya çalışan bir terörist, unsurlarımız tarafından yakalanmıştır. Dördüncü gün, yani bugün (önceki gün) yine aynı noktadan sabah aynı şekilde kaçmaya çalışan başka bir terörist de ele geçirilmiştir. Bu teröristler içerde toplam 8 teröristin olduğunu açıklamıştır.

Astsubay Çavuş Semih Özbey’in annesi Sadiye Özbey, oğlu için Diyarbakır HDP il binası önündeki evlat nöbetine katılmıştı.

GARA’YI DAR ETTİK

Sonuç olarak Gara bölgesindeki terör yapılanmasını bertaraf etmek için ayrıntılı bir planlama ve hazırlık yapılmıştır. Yapılan bu hazırlığa uygun şekilde de harekat icra edilmiştir. Özel kuvvetlerimiz, model arazi dahil yoğun bir eğitim faaliyeti icra etmiştir ve bu eğitimin de faydasını burada bizzat görmüştür. Hava Kuvvetlerimiz hedeflerin tamamını vurmuştur. Çok ağır zayiat verdirilmiştir. Özetle TSK, terör örgütünün kendisini çok emniyette hissettiği Gara alanını örgüte dar etmiştir.”