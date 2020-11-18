‘Reform için yasa gelirse destekleriz’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Ekonomi ve hukukta yeni reform dönemi başlatıyoruz” sözlerine, “Düzeltmek için parlamentoya bir yasa getirirlerse destek vereceğiz. Soru şu: Reform yapma konusunda Erdoğan ne kadar samimi?” dedi. TBMM’de haftalık grup konuşmasını yapan Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:

HERKES İÇİN ADALET

“Ekonomide reform yapacaksan önce çıkıp milletin önüne diyeceksin ki; devlette israfa son vereceksin. Kim uygun fiyat verirse ihaleyi ona vereceğim. Merkez Bankası’na dokunmayacaksın, Ekonomik Sosyal Konseyi toplayacağım diyeceksin. Devletin itibarını koruyacaksın, Varlık Fonu’nu da kapatacaksın. Bunu yaparsan biz de deriz ki; bunlar her halde ciddi, ekonomide reform yapacaklar. Bunları yapabilir misin? Adalet dünyanın temelidir. Biz adaleti savunuyoruz. Herkes için adaleti savunuyoruz.”

HUKUK REFORMU İÇİN CHP’NİN SORULARI

- AYM kararlarını uygulamayan yargıçları ne yapacaksınız?

- Binlerce KHK mağduru var, beraat etmiş görevine iade edilmiyor. Hukukta reform yapacaksan, bu insanları kamudaki görevine iade edeceksin.

- Düşünce suçlularını hapsetmekten vazgeçecek misiniz? Baroları parçalamaktan vazgeçecek misiniz?

- Basın özgürlüğü konusunda Basın İlan Kurumu, RTÜK için ne yapacaksınız?

- Şu kürsüden yaptığımız konuşmaları suç sayıp fezleke düzenleyen savcılar var. Buradan Bahçeli’ye bazı sözlerim var: CHP’yi çok sık eleştiriyor. Bütün siyasal partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. HDP’ye kızıyorlar, bir suç örgütü gibi görüyorlar. HDP’li Meclis Başkanvekili Meclis’i yönetiyor. ‘HDP Meclis’i yönetemez.’ Yönetiyor; yönettiği zaman Meclis’e gelme. Bir şey söylüyorsanız bir mantık bütünlüğü olması lazım.

- Seçimle gelen seçimle gider.

- CHP’li belediyelerin belde halkına hizmet vermesini engellemeyeceksin.

- Burada yaptığımız konuşmaları broşür haline getiriyoruz; hâkimler yasaklıyor. Bununla ilgili ne yapacaksın?

- Adli yıl açılış töreninin bağımsız ortamda yapılmasını sağlayacak mısın?