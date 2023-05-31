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Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla, Erdoğan'a hediye edilen eşyaları sergilemek üzere bir müze inşa edilmesi ve kütüphane kurulması amacıyla Recep Tayyip Erdoğan Vakfı kuruldu. Vakfın kurucuları arasında Vedat Demiröz, Hüseyin Aydın, Tevfik Göksu, Ahmet Özel ve Nuri Aksu’nun yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocukları Bilal Erdoğan, Esra Albayrak, Sümeyye Erdoğan Bayraktar yer aldı.

120 bin lira mal varlığı ile kurulan vakfın amaçları arasında bilimsel, kültürel ve sanatsal programlar ile sergiler düzenlemek bulunuyor.

VAKIF KASIMPAŞA'DA OLACAK

Vakfın kuracağı müzenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğup büyüdüğü Kasımpaşa'da olması bekleniyor.

Kurucuların kısa süre içinde toplanarak vakıf yönetimini de belirlemesi beklentiler arasında.