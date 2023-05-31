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Dikkat çeken Türkiye analizi! İşte yeni dönemin şifreleri....

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#Türkiye#Seçim#Analiz
Dikkat çeken Türkiye analizi İşte yeni dönemin şifreleri....
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2023 12:02

Londra merkezli Middle East Eye (MEE) haber sitesi Erdoğan'ın seçim zaferi sonrası yeni dönemin şifrelerini yazdı. Erdoğan'ı 'Kampanya dehası' olarak tanımlayan MME dünya liderlerinin Erdoğan'ı tebrik etmek için sıraya girdiğine dikkat çekti.

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Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı'nı belirlemek için Pazar günü gerçekleştirilen ikinci tur seçimleri geride kaldı ancak dünya medyası Türkiye analizlerine devam ediyor.

Londra merkezli Middle East Eye (MEE) haber sitesi bugün yayınladığı analizde "Erdoğan'ın zaferi ülkenin geleceği için ne anlama geliyor?" sorusunu sordu.

Dikkat çeken Türkiye analizi İşte yeni dönemin şifreleri....
DÜNYA LİDERLERİ SIRAYA GİRDİ

Pazar günü gerçekleştirilen ikinci tur seçim sonuçlarının Türk siyasetini yakından takip edenleri şaşırtmadığını belirten yazar, "Dünya liderleri, Erdoğan'ı otuz yılı aşkın bir süredir devam eden siyasi kariyerinin son halkası olan seçim zaferinden dolayı tebrik etmek için sıraya girdi. Pazar günkü oylamanın, onun yenilmezlik destanının son bölümü olarak Türkiye'nin siyasi tarihine geçtiğini söylemeye gerek yok ." ifadelerini kullandı.

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"KAMPANYA DEHASI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'kampanya dehası' olarak tanımlayan Middle East Eye (MEE) Erdoğan'ın önümüzdeki 5 yıl içinde güçlü bir liderlik göstermesinin beklendiğini vurgulayarak yeni hedefin gelecek yıl yapılacak belediye seçimlerini kazanmak olduğunu yazdı.

Kılıçdaroğlu'nun kendisini Türkiye'nin acil sorunlarını çözebilecek bir siyasetçi olarak gösteremediğini öne süren yazar seçim sonuçlarının seçmenin muhalefete güvenmediğini gösterdiğini iddia etti.

Dikkat çeken Türkiye analizi İşte yeni dönemin şifreleri....

YENİ DÖNEMİN ŞİFRELERİ

Seçimin geride kalması ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabinesini kurduktan sonra uluslararası gezilerle diplomasiye öncelik vereceğini belirten yazar "Erdoğan bu yeni fasılda bölgesel normalleşme adımlarına devam edebilir ve seçim sonuçlarını Türkiye'nin Batı ile ilişkilerini onarmak için bir fırsata çevirebilir. Nitekim ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim zaferi nedeni ile Erdoğan'ı arayıp tebrik etmesi ikili ilişkilere yeni bir ivme kazandırılması yolunda ilk adım olarak görülebilir." ifadelerini kullandı.

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"TÜRKİYE AVRUPA'NIN GÜVENLİĞİNE ÖNEMLİ KATKILARDA BULUNABİLİR"

Türkiye'nin Batı ile Rusya arasında mevcut denge politikasından vazgeçmesi için hiçbir neden olmadığına dikkat çeken MME Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Erdoğan'a gönderdiği kutlama mesajını hatırlatarak "Türkiye Avrupa'nın güvenliğine önemli katkılarda bulunabilir. Bunun için Türkiye'nin dış politikasına saygı duyulması ve çıkarların örtüşmesi için karşılıklı çaba gösterilmesi gerekiyor." diye yazdı.

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