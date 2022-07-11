Randevular açıldı: Herkes aşı olabilecek

Haberin Devamı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19 vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında, özellikle 50 yaş üstü ve risk grubundaki vatandaşlara, “Aşı tarihinizin üzerinden 6 ay geçtiyse hatırlatma dozunuzu yaptırın” önerisinde bulunmuş. Aşı randevuları ise hatırlatma dozu gelen tüm yaş grubu vatandaşlara açıldı. Hiç aşı yaptırmayanlar ya da hatırlatma dozu zamanı gelen herkes aşı olabilecek. İşte aşılama için atılacak adımlar:

E-NABIZ YA DA 112’DEN RANDEVU

İlk olarak aşı sırasının ne zaman geldiğini öğrenmek ve randevu alabilmek için, bilgisayar veya akıllı telefonlara Sağlık Bakanlığı’nın e-nabız uygulaması yüklenecek. “Randevu al” seçeneği tıklanacak. Bu aşamadan sonra vatandaş Merkezi Hekim Randevu Sistemi’ne (MHRS) yönlendirilecek. “Aşı randevusu al” butonu tıklanacak. Burada tercih edilen aşı seçilecek. Ekranda mavi renk butonundan aile hekimi ya da kırmızı renk butonundan hastane seçeneği tıklanabilecek. Daha sonra tarih ve saat seçeneği ortaya çıkacak. Akıllı telefon veya bilgisayar yoksa, mevcut telefondan 182 aranarak da randevu oluşturulabilecek.

Haberin Devamı

Kalabalık ortam oluşturmamak açısından aşı olmaya tek gidilmeli. Ancak yaşlı ya da tek gelmeye engel herhangi bir durum varsa o zaman bir refakatçi ile gelinebilecek. Aşı olduktan sonra alerji gelişip gelişmediğini anlamak açısından 15 dakika beklemek önemli. Türkiye’de 12 yaş üzeri bireyler COVID-19 aşısı olabiliyor.