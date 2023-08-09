Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan dört televizyon kanalına ceza

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RTÜK'ün gündeminde ağırlıklı olarak müzik kanallarına ait raporlar vardı. Raporda, Power Türk’te yayınlanan bir müzik klibinde, karakterin içtiği kutularca ruh sağlığı ilacının hiçbir işe yaramadığını, karakterin istediğini "kavga" yoluyla elde ettiğini ve sıkıntılarından "cinsel ilişki" ile kurtulduğunu imleyen negatif mesaj unsurlarını barındırdığı, belirtilen klibin, çocuk ve gençlerin ruhsal ve fiziksel gelişimlerine olumsuz etki edebilecek türden olduğuna kanaat getiren Üst Kurul, yayıncı kuruluşa idari para cezası müeyyidesi uyguladı.

N1 TÜRK’TEKİ KLİBE DE MÜEYYİDE

NR 1 TÜRK’teki başka bir klipte de, yoğun olarak argo içeren sözlerin hiçbir bipleme veya engelleme yapılmadan izleyiciye aktarılması kurul tarafından yayıncılık ilkesi ihlali olarak değerlendirildi.

Toplantıda, 6112 sayılı yasada geçen "Yayın hizmetleri, Türkçenin, özellikleri ve kuralları bozulmadan doğru, güzel ve anlaşılır şekilde kullanılmasını sağlamak zorundadır; dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer verilemez" hükmünü ihlal eden klibin yayıncısı televizyon hakkında idari para cezası yaptırımı kararı verildi.

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S SPORT’A 3 AYRI RAPOR

Üst Kurul toplantısında S SPORT+ logolu kuruluşun kataloğunda yer alan UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu aşamasında oynanan Zalgiris Vilnius-Galatasaray futbol karşılaşması yayını boyunca ruhsatsız ve yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarının, sanal reklam teknikleri ile ekrana yerleştirildiği görüldü. Aynı kanalın FC Zimbru Kişinev-Fenerbahçe futbol karşılaşması sırasında da yine izinsiz bahis reklamlarının kullanılması, izleme uzmanlarının dikkatinden kaçmadı. S SPORT+ kanalının dün akşamki NK Olimpija Ljubljana-Galatasaray futbol karşılaşması yayınında da aynı yasak reklam unsurlarına rastlanması üzerine S SPORT+’a üçüncü kez idari para cezası yaptırımı uygulandı.

TELE1'E CEZA

Tele1'de yayınlanan Namık Koçak’ın sunduğu "Forum Hafta Sonu" programında 15 Temmuz darbe girişiminin demokrasi mücadelesi olmadığı belirtilerek, sonrasında oluşan ‘Yenikapı ruhunun’ Cumhuriyet'e ve Atatürk önderliğinde yapılan aydınlanma devrimlerini yok etmeye yönelik olduğu iddia edildi.

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Üst Kurul, yayın konuğu Özdemir İnce’nin “Darbeyi efendim milli iradenin zaferi falan kazanmadı. Ne milli iradesi? Efendim milli irade zafer kazanmış. Hayır efendim. Milli irade yok oldu o gün. Tarihinden bile nefret ediyorum. Türklerin tarihinin en karanlık günlerinden biridir” şeklindeki sözleri ile başörtüsü kullanan vatandaşlara hakaret etmesini ve Kur’an kurslarına devam eden çocuklarla ailelerini aşağılayan tavrını yasaya aykırı buldu.