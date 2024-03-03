‘Profesör Kabus’un mağdurları konuştu... Hakkında 972 yıl isteniyor

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İstanbul Bakırköy’deki psikiyatri kliniğinde 21 çocuğa ketamin isimli uyuşturucu madde vererek, ailelerinin onlara cinsel istismarda bulunduğuna dair inandırdığı ve bu yönde raporlar hazırladığı tespit edilen Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu, 14 Ekim 2023 günü psikolog çalışanı Ahmet Aktaş’la birlikte tutuklandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Çapa Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatristi eski Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu hakkında 972 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Mahkeme, önceki gün başlayan davanın ilk duruşmasını 3 güne yaydı. Duruşmada dün görülen oturumda mağdurların ifadelerine geçildi. Kızının 11 yaşındayken anneannesi ve ağabeyini kaybettiği için depresyona girdiğini, sonrasında Süleyman Zoroğlu’na tedaviye başladıklarını anlatan anne İ.K. herkesten şikâyetçi olduğunu belirterek, “Zoroğlu çocuğuma sabaha kadar ketamin verip baban sana tecavüz etti demiş. Kızım şikâyette bulununca da çalışanlar profesörle pasta kesmişler, klinikte kutlamışlar. Ben de kendisine ‘Sen bunu ispatla, ben eşimin bütün organlarını keserim’ dedim. Zoroğlu da ‘Bizim amacımız bağcıyı dövmek değil üzüm yemek’ dedi. ‘Zenginse mal varlığı varsa tehditle alırız kızının üzerine’ dedi. ‘Benim çocuğumun namusu satılık değil’ dedim. Ben şimdi bu adama inanıp eşimi öldürseydim şimdi o mezarda ben de hapiste olacaktım. Ona göre herkes tacizci, tecavüzcü” dedi.

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‘KETAMİN ÇALDIRACAKTI KABUL ETMEDİM’

Pedagog eşliğinde ifade veren E.K. ise “Ben Salih Zoroğlu’nun evinde kalıyorken ketamin bulmakta zorlanıyordu. Bu nedenle Çapa Tıp Fakültesi’nde çalışan kızının yardımıyla gizlice hastaneye girerek ameliyathaneden ketamin çalmamı istediler. Ancak kabul etmedim. Profesör, babamın bana tecavüz ettiğine inandırdı. Bize ketamin verdiğini ailelerimize asla söylemememizi istedi. Bana kapanmamı söyledi. Saçlarımı kestirtti. Beni örnek hasta olarak diğer hastaların seanslarına sokuyordu. Bir ölüm listesi vardı. Bu listede anne ve babamın da isimleri vardı. Profesör Zoroğlu her yerimden ketamin vuruyordu. Sürekli halüsinasyon görüyordum” diye konuştu.