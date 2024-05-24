Prof. Kâbus! Kararttığın hayatlara dön de bir bak

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İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi eski Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu, 14 Ekim 2023’te psikolog çalışanı Ahmet Aktaş’la birlikte tutuklandı. Zoroğlu’nun, 21 mağdur çocuğa ketamin isimli uyuşturucu maddeyi vererek ailelerinin onlara cinsel istismarda bulunduğuna inandırdığı ve bu yönde raporlar hazırladığı tespit edildi. Zoroğlu ve 4 kişi hakkında dava açıldı. Zoroğlu’nun 96 yıldan 972 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

‘ANNENİ ŞİKÂYET ETMEZSEN İNTİHAR EDERSİN’

Bakırköy 21’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci duruşmasında, ‘Profesör Kâbus’ olarak bilinen Salih Zoroğlu’nun mağdur ettiği çocuklar ve aileleri dinlendi. Yaklaşık 10 saat süren duruşmada mağdurlar özetle şunları söyledi:

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- Mağdur M.Ö. (18): 2021’de yaklaşık 2 ay terapiye gittim. Çoklu Kişilik Bozukluğu (ÇKB) teşhisi koydu. 19 kişiliğe sahip olduğuma inandırdı. Bana, fısfıs ve iğne yoluyla ketamin verilmedi. Her seansta kurabiye verip içecek içiriyordu. İçlerine ilaç kattığını düşünüyorum. Çünkü içecekleri içince ağzım köpürüyordu, kendimden geçiyordum. ÇKB’nin sadece cinsel istismardan kaynaklandığını, annemi şikâyet etmem gerektiğini yoksa eşcinsel olup intihar edeceğimi söyledi. Doktor, çok uzun süre bunları kafama sokmaya çalıştı.

- Mağdur T.Ü. (18): ÇKB teşhisi koydu. Yaşadığım bir taciz nedeniyle olduğunu söyledi. İğneyi yaptığında dönme dolaba binmiş gibi oluyordum. Halüsinasyon görüyordum. Beni ilacın etkisi geçmeden eve gönderiyordu. Ketamini veterinerden temin edersem seansları ücretsiz yapabileceğini söylüyordu. Bana ısrarla taciz edildiğimi söyleyerek kabul etmemi istiyordu.

‘3 GÜN İÇİNDE HAZIRLAN BELÇİKA’YA GÖTÜRECEĞİM’

- Mağdur H.Ö. (17): Konuşurken konuyu hep babama getiriyordu. Bir gün, babamın bana tecavüz ettiğini söyledi. İlaç etkisinde ‘Üstüme gelme’ dedim. Bu tavrı bana değil ailene göster diye sesini yükseltti. ‘Seni Belçika’ya götüreceğim. 3 gün içinde hazırlan’ diye mesaj attı. ‘İstemiyorum’ deyince ‘Diğerleri gibi şerefsizlik yapma’ dedi.

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Zoroğlu, çocukların taciz mağduru olduklarını tekrar ederek “Kanada ÇKB’de ketamin kullanımını onayladı. 55 yaşındayım. Uyuşturucuyla yargılanıyorum. Bu çok ağır. Manipülatif iddianamenin altında kaldık. Meslektaşlarım da destek vermedi. Sağlığım iyi değil. Mümkünse ev hapsi istiyorum” dedi. Talebi reddeden mahkeme, diğer mağdurların dinlenmesi için duruşmayı temmuz ayına erteledi.

‘BU YARATIK İÇERİDEN ÇIKMASIN’

- Mağdur çocukların aileleri de duruşmada yaşadıklarını anlattı. Mağdur çocuk babası T.Ö., “Aldığı ceza hiçbir şekilde bizi tatmin etmeyecek ancak bu yaratığın hiçbir şekilde içeriden çıkmamasını istiyorum” dedi. Mağdur çocuk annesi Z.G. de “Hoca beni tacizle suçlayınca anladım durumu. Hepsinden şikâyetçiyim” diye konuştu.

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‘HAYATIMIZ ALTÜST OLDU’

Mağdur M.Ö’nün annesi S.H. ise duruşmada hıçkıra hıçkıra ağlayarak şunları söyledi: “Bu davada en ağır suçlanan kişiyim. Doktor oğlumu taciz ettiğimi söyleyince hayatımız altüst oldu. Babası çocuğumu benden uzaklaştırdı. Boşanma davası açtı. Çocuğumun en zor zamanlarında yanında olamadım, ondan haber alamadım. Engelli bir anneyim. Öğretmenim. Çocuklarım için ayakta kalmaya çalışıyorum. Gecelere kadar taksi şoförlüğü yapıyorum. Bu adamların nasıl bir ceza alacağını görmek istiyorum.”

2016’DA FETÖ ÜYESİ OLDUĞU GEREKÇESİ İLE İHRAÇ EDİLDİ

- Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, ailesinin cinsel istismarına uğradığını ihbar eden 5 çocuğun da raporunu Bakırköy’deki bir psikiyatri kliniğinin verdiğini tespit etmişti. Çok sayıda çocuğun raporunda 2010-2016 yılları arasında Adli Tıp Kurumu 6’ncı İhtisas Kurulu üyesi olan ve çocuk cinsel tacizlerine bakan tek isim olan psikiyatr Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu’nun imzası vardı. Zoroğlu 2016’da da FETÖ üyeliği gerekçesiyle ihraç edilmiş ve 15 ay kadar cezaevinde kalmıştı.

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