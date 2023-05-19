Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Prof. Dr. Yaşar: Kuraklığa karşı kaçak kuyular için önlem alınmalı

Güncelleme Tarihi:

#Kuraklık#Su#Prof. Dr. Yaşar
Prof. Dr. Yaşar: Kuraklığa karşı kaçak kuyular için önlem alınmalı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2023 11:07

İZMİR Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, en ciddi kuraklığın Batı Ege'de yaşandığını söyledi. Türkiye'de kaçak kuyudan su kullanımının çok yaygın olduğunu ve kuraklığa karşı bu konuda da önlem alınması gerektiğini belirten Prof. Dr. Yaşar, "Artık her bir su damlası altın değerinde" dedi.

Haberin Devamı

Türkiye'de en ciddi kuraklığın Batı Ege'de yaşandığını kaydeden DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, İzmir'in önemli miktarda su ihtiyacını karşılayan Tahtalı Barajı'ndaki aktif doluluk oranına ilişkin açıklamada bulundu. Prof. Dr. Yaşar, "18 Mayıs 2021 tarihinde Tahtalı Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 70 iken, 2022'de yüzde 64'e düşüyor. Bu sene aynı tarihte doluluk oranı yüzde 40" dedi. Türkiye'de kaçak kuyudan su kullanımının çok yaygın olduğunu ve kuraklığa karşı bu konuda da önlem alınması gerektiğini belirten Prof. Dr. Yaşar, "İspanya'da izinsiz kuyu açarak su kullanan 26 kişi tutuklandı. Türkiye'de de binlerce kaçak kuyu var. Bu konuda ciddi önlemler alınması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

'MÜMKÜN OLDUĞUNCA ÇOK BARAJ İNŞA EDİLMELİ'

Dünyada son iki yılın kurak geçtiğini belirten Prof. Dr. Yaşar, "Tahtalı Barajı'ndaki rakamlar kuraklığın boyutlarını gözler önüne seriyor. Yapmamız gereken şeyler aslında hep belli. Tahtalı Barajı İzmir'in ana barajı. İzmir, su ihtiyacının yüzde 50'sini Tahtalı Barajı'ndan sağlar. Bugünlerde doluluğu 4'te 1'e düştü. Yapılması gereken şeylerin başında barajlar geliyor. Mümkün olduğunca çok baraj yapmamız lazım. İzmir'in nüfusu 2007-2008 yıllarında 3 milyon 700 bin iken şu anda 4,5 milyona geldik ama yeni su kaynağımız yok. Bu nedenle mümkün olduğunca baraj yapmalıyız. Yer altı barajlarının da yapılması lazım" dedi.

Prof. Dr. Yaşar: Kuraklığa karşı kaçak kuyular için önlem alınmalı

'20 YIL ÖNCE UYARMIŞTIK'

Öte yandan arıtma sularına da dikkati çeken Prof. Dr. Yaşar, "Bizim 'gri su' dediğimiz arıtmadan çıkan suların yeniden tarıma kazandırılması lazım. Son iki yıldır kuraklık var ama bu sürpriz bir kuraklık değil. 20 yıl önce bu kuraklığın uyarısını yapmıştık. Nüfusumuz çok ciddi artıyor. Bu kadar nüfus artışına bu yağışlar yetmiyor. Suyun mümkün olduğunca verimli kullanılması gerekir. Barajlarımız yüzde 100 dolu olsa bile her bir damla suyu altın değerinde görüp, öyle kullanmamız lazım yoksa gerçekten işimiz çok zor. Verimli tarım alanlarımız Batı Anadolu'da. Bu nedenle bu bölgedeki su miktarı çok önemli. Su, biraz eksilse dahi tarımda çok büyük fark oluşturuyor" diye konuştu.(

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kuraklık#Su#Prof. Dr. Yaşar

BAKMADAN GEÇME!

İngiltere onu hasta çocuklar için yaptığı çalışmalarla tanımıştı... Karanlık gerçek ölümünün ardından ortaya çıktı

İngiltere onu hasta çocuklar için yaptığı çalışmalarla tanımıştı... Karanlık gerçek ölümünün ardından ortaya çıktı

#İngiltere
QR kod dolandırıcıları her yerde Kendimizi tehlikelere karşı nasıl koruyacağız | 5 SORU 5 CEVAP

QR kod dolandırıcıları her yerde! Kendimizi tehlikelere karşı nasıl koruyacağız? | 5 SORU 5 CEVAP

#QR Kod
Burundan nefes almanın bu faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız Ömür boyunca yarım milyon kez yapıyoruz ama doğrusunu biliyor muyuz

Burundan nefes almanın bu faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız! Ömür boyunca yarım milyon kez yapıyoruz ama doğrusunu biliyor muyuz?

#Sağlık