Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Prof.Dr. Sözbilir: Kahramanmaraş'ta fayın yeryüzünü kestiği yer tespit edildi

Güncelleme Tarihi:

#Deprem#Hasan Sözbilir#Fay
Prof.Dr. Sözbilir: Kahramanmaraşta fayın yeryüzünü kestiği yer tespit edildi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2023 22:09

İZMİR Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 7.7 büyüklüğündeki depreme neden olan fayın yeryüzünü kestiği yerin bulunduğunu belirtip, "Fayın, Gölbaşı- Türkoğlu hattı boyunca kırıldığını söyleyebiliriz. Bu zon boyunca ve yakınındaki evlerin önemli bir bölümü yıkılmış durumda" dedi.

Haberin Devamı

Türkiye'nin Doğu, Güneydoğu, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. Türkiye'yi yasa boğan çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği depremde, enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

DEPREMİN ETKİSİYLE YOL 3 METRE KAYDI

Depremin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Çağlar Özkaymak, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Volkan Karabacak, kırılan fayla ilgili çalışma yaptı. Prof. Dr. Hasan Sözbilir, yaptıkları çalışma sonucunda Kahramanmaraş- Gaziantep karayolunda, Tevekkelli köyü yakınlarında depremin etkisiyle yolun 3 metre yana kaydığının görüldüğünü söyledi.

Haberin Devamı

FAY HATTI ÜZERİNDEKİ VE YAKININDAKİ EVLERİN BÜYÜK BÖLÜMÜ YIKILDI

Prof. Dr. Sözbilir, "10 ilde hissedilen binlerce insanın can vermesine ve mal kaybına neden olan fayın yüzey kırığı tespit edildi. Dün sabaha karşı 7.7 büyüklüğündeki depreme neden olan fayın yeryüzünü kestiği yer bulundu. FAY, yeryüzünde ortalama en az 3 metre atım yaratmış. Bunu fayın kestiği asfalt yolu ortalama 3 metre sol yanal ötelenmesinden anlıyoruz. Bu fay literatürde Gölbaşı-Türkoğlu segmenti olarak bilinir. Böylece fayın, Gölbaşı- Türkoğlu hattı boyunca kırıldığını söyleyebiliriz. Bu zon boyunca ve yakınındaki evlerin önemli bir bölümü yıkılmış durumda" dedi. 

Beklenen İstanbul depremi... Jeofizik Uzmanı Prof. Dr. Martin Mai: Yeterince baskı oluştuğunda bu deprem olacakJeofizik Uzmanı Prof. Dr. Martin Mai, CNN TÜRK ekranlarında Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremleri değerlendirdi. Prof. Dr. Mai, Maraş'taki ikinci büyük depremin sıradışı bir durum olduğunu belirtip, "Çok kötü bir tesadüf" dedi. Beklenen İstanbul depremi hakkında da konuşan Prof. Dr Mai, "Bu yaşanacak eninde sonunda. Santim santim hareket edecek plakalar, yeterince baskı oluştuğunda bu deprem olacak. Tam olarak ne zaman olacak bunu bilmek mümkün değil." ifadelerini kullandı.
daha fazla video içinBeklenen İstanbul depremi... Jeofizik Uzmanı Prof. Dr. Martin Mai: Yeterince baskı oluştuğunda bu deprem olacak
Haberle ilgili daha fazlası:
#Deprem#Hasan Sözbilir#Fay

BAKMADAN GEÇME!

Deprem bölgesinde zamanla yarışta en büyük risk: Hipotermi | Kafa ve el, ayak kısımları korunmalı

Deprem bölgesinde zamanla yarışta en büyük risk: Hipotermi | 'Kafa ve el, ayak kısımları korunmalı'

#Kahramanmaraş Deprem
Son dakika... Deprem sonrası İskenderundaki yangın devam ediyor Dumanlar kilometrelerce öteden görülebiliyor

Son dakika... Deprem sonrası İskenderun'daki yangın devam ediyor! Dumanlar kilometrelerce öteden görülebiliyor

#Yangın
Bölgede daha önce hangi depremler yaşandı | Tarihin sayfalarındaki deprem kayıtları...

Bölgede daha önce hangi depremler yaşandı? | Tarihin sayfalarındaki deprem kayıtları...

#Kahramanmaraş Depremi