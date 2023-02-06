Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Prof. Dr. Sözbilir: 500 yıldır stres biriktiren fay parçaları kırıldı

Güncelleme Tarihi:

#Deprem#AFAD#İzmir
Prof. Dr. Sözbilir: 500 yıldır stres biriktiren fay parçaları kırıldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2023 12:16

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Türkiye'yi sarsan 7.4 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Bugünkü depremin olduğu bölgede, 500 yıldır stres biriktiren fay parçaları kırıldı. Bu fayların deprem üretme aralığı da 400-500 yıl olduğundan bilimsel anlamda bu faylar üzerinde deprem bekleniyordu" dedi.

Haberin Devamı

DAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde etkili olan 7.4 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı. Prof. Dr. Sözbilir, 6'ya varan artçılar olabileceğine dikkat çekip, AFAD yetkililerinin direktifleri doğrultusunda hareket edilmesi çağrısı yaptı.

'SON 100 YILDAKİ EN BÜYÜK 2'NCİ DEPREM'

Türkiye'nin bugün, son 100 yıldaki en büyük 2'nci depreminin yaşandığına dikkati çeken Prof. Dr. Sözbilir, "İlk DEPREM 1939 yılında 7.9 büyüklüğünde Erzincan'da yaşanmıştı. O günkü depremde, 52 saniyede 33 bin kişi can vermişti. Bugün meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem, Doğu Anadolu fayının güney kolları üzerinde, Malatya ile Hatay arasındaki fay parçalarının kırılması sonucu gerçekleşmiş olmalı. Sosyal medyadaki paylaşımlar bu hat üzerinde birçok yerde, yüzeyde kırılmalar geliştiğini gösteriyor. Bölgede 6'ya varan artçı depremler gelişebileceğinden, halkın AFAD yetkililerinin direktifleri doğrultusunda hareket etmesi çok önemli. Depremin geliştiği Doğu Anadolu Fayı, Türkiye'nin 2'nci büyük fayı. Bu fay boyunca son deprem, 2 yıl önce Elazığ-Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğünde gerçekleşmişti. Bugünkü depremin olduğu bölgede, 500 yıldır stres biriktiren fay parçaları kırıldı. Bu fayların deprem üretme aralığı da 400-500 yıl olduğundan bilimsel anlamda bu faylar üzerinde deprem bekleniyordu" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Deprem#AFAD#İzmir

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika: Kahramanmaraş ve birçok ilde hissedilen 7.4 büyüklüğünde deprem... Tüm bölgelerden dakika dakika son haberler

Son dakika: Kahramanmaraş ve birçok ilde hissedilen 7.4 büyüklüğünde deprem... Tüm bölgelerden dakika dakika son haberler

#Diyarbakır Deprem
Türkiye depremi dünyada manşet... Mısırdan Gürcistana kadar hissedildi İtalya tsunami alarmı verdi

Türkiye depremi dünyada manşet... Mısır'dan Gürcistan'a kadar hissedildi! İtalya tsunami alarmı verdi

#Deprem
7,4 büyüklüğündeki deprem için ilk yardım Azerbaycandan

7,4 büyüklüğündeki deprem için ilk yardım Azerbaycan'dan

#Deprem