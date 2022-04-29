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Prof. Dr. Orhan Şen'den Ramazan Bayramı için hava durumu uyarısı

#Ramazan Bayramı#Hava Durumu#İstanbul

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen önümüzdeki günler için önemli hava durumu değerlendirmesinde bulundu. Şen, Ramazan Bayramı'nda yağışın etkili olacağı bölgeleri açıklarken, 'Bayramın 1. günü ise bu yağış batıya geliyor. İstanbul, Çeşme, Kuşadası, Bodrum, Antalya'da yağmur var. Çarşamba günü öğleden sonra ise yağış doğuya doğru kayıyor ve batı bölgelerde perşembe gününden itibaren sıcaklıklar yeniden artacak ve yağış olmayacak.' ifadelerini kullandı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinde bayramın serin ve yağışlı geçeceği öngörülüyor. Hafta sonundan itibaren ise sıcaklıkların azalarak mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

Hafta sonu yurt genelinde yağışlı hava hakim olurken, bayramın ilk günü Güneydoğu Anadolu`nun doğusu, Doğu Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz`de sağanak, Ege`nin iç ve kıyı kesimleri, Akdeniz, Marmara`nın güneyinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında yer yer ise altında seyredecek.

Bayramın ikinci günü ise , Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Marmara`nın kuzey batısı ile Orta Karadeniz ve iç kesimlerinde yağış beklenmezken parçalı bulutlu hava hakim olacak. Kalan kesimlerde yağışlar sağanak, Güneydoğu Anadolu Bölgesi`nde ise gök gürültülü sağanak görülecek.

Prof. Dr. Orhan Şenden Ramazan Bayramı için hava durumu uyarısı


Bayramın son günü de Ege, Marmara Batı ve Orta Karadeniz`in kıyı kesimleri, İç Anadolu`nun doğusu ile Güney Doğu Anadolu`da parçalı bulutlu hava hakim olacak. Kalan kesimlerde yağış görülecek. Yağışlar Doğu Anadolu`nun doğusu, Akdeniz ve İç Anadolu`nun güneyinde gök gürültülü sağanak şeklinde olacak. Yağışlarla birlikte hava sıcaklıkları yer yer mevsim normallerinin altına düşecek.
Prof. Dr. Orhan Şenden Ramazan Bayramı için hava durumu uyarısı


PROF. DR: ŞEN'DEN BAYRAM UYARISI

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CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen bayramın birinci günü için batı bölgelerine yağış uyarısında bulunurken şu değerlendirmelerde bulundu:

Bayram tatili denildiği zaman hemen hava durumuna bakılır. Bizde alışkanlık deniz ve güneş öne çıktığı için hava durumu da öne çıkıyor. Yarın tatilin 1. günü. Marmara, Ege ve Akdeniz kıyısında haftasonu yağış yok. Yağışın olması gerektiği yerde yağış var. Bayramın 1. günü ise bu yağış batıya geliyor. İstanbul, Çeşme, Kuşadası, Bodrum, Antalya'da yağmur var. Çarşamba günü öğleden sonra ise yağış doğuya doğru kayıyor ve batı bölgelerde perşembe gününden itibaren sıcaklıklar yeniden artacak ve yağış olmayacak.

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Bayramın 1. ve 2. günü yağış var. Cumartesi ve pazar günü Güneydoğu'da kuvvetli yağış var, sel baskını olabilir. Buna da dikkat etmek lazım.

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BODRUM'DA OTELLERDE DOLULUK YÜZDE 90'LARDA

DHA Muhabiri Fırat Akay ise Bodrum'da trafik yoğunluğunun oluşmay başladığını belirtti. Akay, 'Doluluk oranları yüzde 90'lara ulaştı. Havayoluyla bugün ve 8 Mayıs tarihleri arasında sefer sayısı 50'ye çıkarıldı. Yurtdışından da talep yoğun bir şekilde devam ediyor. Almanya ve İngiltere'den yoğun talep olduğu, 30 bine yakın turistin Bodrum'a gelmesi bekleniyor. Otellerde bayram genelinde ünlü isimler sahne alacak.' dedi.

DHA Muhabiri Alparslan Çınar Antalya'daki bayram hareketliliği ile ilgili olarak, 'Saatler sonra Ramazan Bayramı tatili resmen başlayacak. Bayram tatili için 2 milyonluk vatandaş hareketliliği olacak. Antalya'da neredeyse boş yer kalmadı. Rezervasyonsuz gelinmemesi konusunda uyarılar yapıldı. Geçen yıl Ramazan Bayramı tatili tam kapanmayla geçmişti. 2 milyon tatilci 8-10 milyar TL'lik bir hacim oluşturdu.' bilgilerini aktardı.

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#Ramazan Bayramı#Hava Durumu#İstanbul

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