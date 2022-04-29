Biden onay verdi: İşte ABD'nin Ukrayna'ya yollayacağı silahların tam listesi!

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Pentagon, Ukrayna'ya helikopterler, stingerlar ve obüs gibi ağır vasıtalar da dahil olmak üzere binlerce silah sözü verdi.

Hatta Biden yönetimi, 20 milyar dolarlık güvenlik fonu içeren çok daha büyük bir tasarının da onaylanmasını istiyor.

Rusya Ukrayna'yı vurmaya devam ederken, ABD askeri yardımlarını artırdı ve savaşın parçaladığı ülkeye binlerce silah gönderdi. Pentagon, Rusya'nın ülkenin doğu kesimine odaklanmış bir saldırıya başlamasından bu yana ağır silahlara yönelerek Ukrayna'ya 4 milyar dolardan fazla güvenlik yardımı sözü verdi.

Bu dev gibi araçlar Obüs'leri çekmekte kullanılıyor

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Başkan Joe Biden, nisan ayı sonunda Ukrayna'ya 20,4 milyar dolarlık askeri ve güvenlik yardımı ve NATO müttefiklerini güçlendirmeyi içeren büyük bir yeni yardım paketi açıkladı. Nisan ayında 800 milyon dolar değerinde silah ve malzeme içeren bir paket daha açıklanmıştı.

DAHA FAZLASI DA YOLDA...

Biden, ABD'nin Ukrayna'ya "uzun süre" yardım gönderme kapasitesine sahip olduğunu söyledi, ancak yaptırım uygulanan mevcut stok neredeyse tükenmek üzere olduğu için Kongre'den daha fazla fon yetkilendirmesini istemek zorunda kalacağını da sözlerine ekledi.

Biden "Putin, bizim Ukrayna’ya olan ilgimizi kaybetmemize bel bağlıyor" dedi ve Rusya Devlet Başkanı'nın "Batı'nın birliğinin çatlayacağına" inandığını da sözlerine ekledi.

Bir Javelin tanksavar füzesi böyle fırlatılıyor

Biden sözlerini “Ve bir kez daha onun yanıldığını kanıtlayacağız." diyerek sonlandırdı.

Toplam maliyeti 33 milyar dolar olan insani ve ekonomik yardımları da içeren yeni yardım paketi, ek topçu, zırhlı araçlar ve gelişmiş hava savunma sistemlerinden oluşuyor, ancak Rusya'nın bunları öğrenmesinden ve bunlara karşı plan yapmasının önüne geçmek için olası bir hamlede hangi askeri sistemlerin yer alacağı açıklanmıyor.

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İşte ABD'nin Ukrayna'ya göndermeyi onayladığı tüm silahların listesi:

400'DEN FAZLA STİNGER UÇAKSAVAR FÜZESİ

Karadan havaya füze veya yerden havaya füze olarak da bilinen Stinger uçaksavar sistemi, uçakları ve diğer füzeleri yok edebilen taşınabilir omuzdan ateşlemeli bir füze sistemi. Bu füzeleri üreten Raytheon Technologies şirketi, Savunma Bakanlığı'nın 18 yıldır yenilerini satın almadığı ve parçaların çoğunun ticari olarak temin edilemediği için Ukrayna'ya verilen silahları değiştirmek için mücadele ediyor.

5.500'DEN FAZLA JAVELİN TANKSAVAR FÜZESİ

Javelin, tek bir kişi tarafından taşınabilen ve fırlatılabilen gelişmiş bir tanksavar silahı. Aynı isimdeki palet ve saha mızrağı gibi, Javelin de bir tankın zırhını en hafif olduğu tepeden vurur. Kendi kendine yönlendirilen silah, iki buçuk mil menzile sahiptir ve hedefinin termal resmini izler. ABD yapımı Javelinler, Rus tanklarına karşı çok başarılı.

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14.000'DEN FAZLA DİĞER ZIRH KARŞITI SİSTEMLER

Anti-zırh sistemleri, zırhlı araçları hedef alan tüm silahların ortak adı. ABD hükümeti, Rusya'nın etkilerini öngörememesi ve karşı koyamaması için Ukrayna'ya gönderilen bazı sistemlerin isimlerini vermeyi reddetti. Switchblade 300 10C drone sistemi, ABD'deki bir tatbikat sırasında bu şekilde kullanılmış

700'DEN FAZLA SWİTCHBLADE DRONE

Bazen "kamikaze dronlar" olarak tanımlanan bu silahlar patlayıcılarla dolu insansız araçlar. Portatif olan bu drone’ların 300 ve 600 olmak üzere iki boyutu var, birincisi yaklaşık beş buçuk kilo ağırlığında ve bir sırt çantasına sığabiliyor, ikincisinin füzesi tek başına 33 kilo ağırlığında ve bir tankı yok edecek kadar güçlü. Insider, bu silahları "kara savaşında devrim yaratabilir" diyerek anlatıyor.

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90 ADET 155MM OBÜS VE 183.000 ADET 155MM TOPÇU MERMİSİ

Aslında bir top olan Obüs, ordunun dolaylı ateş silahlarının en uzun menziline sahip. Dakikada dört mermiye kadar ateş edebilir ve 18 mil uzaklıktaki hedefleri vurabilir. Yaklaşık 7 bin ton ağırlığındaki bu ağır topçu parçaları, düz araziye ve engebeli ovalara sahip Donbas bölgesindeki savaşın bu yeni aşamasında Ukrayna için hayati önem taşıyacak.

155MM OBÜS ÇEKMEK İÇİN 72 TAKTİK ARAÇ

Bu taktik araçlar, ağırlığı 7 bin tondan biraz daha az olan Obüsleri çekmek için kullanılacak.

16 Mİ-17 HELİKOPTERLERİ

Mi-17 helikopterleri, birlikleri bir yerden bir yere taşımak için kullanılan yardımcı nakliye araçları. Personel taşımanın yanı sıra, Mi-17'ler toplar ve roketlerle silahlandırılabilir Bu helikopterler askeri personelin taşınması için kullanılıyor

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YÜZLERCE ZIRHLI ÇOK AMAÇLI TEKERLEKLİ ARAÇ

Halk arasında Humvees olarak bilinen bu araçlar 50 ülkenin orduları tarafından kullanılan hafif dizel motorlu araçlardır.

200 M113 ZIRHLI PERSONEL TAŞIYICI

"Savaş alanı taksileri" olarak da bilinen Zırhlı Personel Taşıyıcılar, savaş bölgelerinde asker ve ekipman taşımak için tasarlanmıştır. Bazı mermi parçalarından koruma sağlayabilirler ve Vietnam Savaşı'ndan beri kullanılıyorlar.

7.000'DEN FAZLA KÜÇÜK SİLAH

Tabancalar, tüfekler ve av tüfekleri de dahil olmak üzere bireysel bir askerin taşıyabileceği piyade silahlarıdır. M18A1 Claymore anti-personel mühimmatı

50 MİLYONDAN FAZLA MERMİ MÜHİMMATI

Biden yönetiminde ilk kez bir acil durum ilanı kullanıldı ve bu kadar büyük bir mühimmat sevkiyatı gerçekleşecek.

121 ADET PHOENİX GHOST TAKTİK DRONLARI

Phoenix Ghost, daha önce kullanılmamış yeni bir taktik drone. Üst düzey bir savunma yetkilisine göre, bu silah "Hava Kuvvetleri tarafından, özellikle Ukrayna'nın gereksinimlerine yanıt olarak hızla geliştirildi", Ancak Pentagon Basın Sekreteri John Kirby daha sonra bu açıklamayı reddetti ve drone’nun savaş patlak vermeden önce geliştirildiğini söyledi.

LAZER GÜDÜMLÜ ROKET SİSTEMLERİ

Lazer güdümlü roket sistemleri uçaklara monte edilir, ancak yerden de fırlatılabilir veya diğer araçlara monte edilebilir. Lazer sistemi bu roketleri hassas güdümlü mühimmatlara dönüştürür. Lazer güdümlü füzeler gökyüzünü böyle aydınlatıyor

PUMA İNSANSIZ HAVA SİSTEMLERİ

Puma İnsansız Hava Sistemi, ABD savunma yüklenicisi AeroVironment tarafından üretilen istihbarat, gözetleme, hedef edinme ve keşif sağlayan bir drone. Drone havada 150 dakika uçabiliyor, 3 metreye yakın kanat açıklığına sahip ve 60 kilometre kadar uçabilir.

İNSANSIZ KIYI SAVUNMA GEMİLERİ

İnsansız Kıyı Savunma Gemileri, bazen "drone tekneleri" olarak da adlandırılır, mürettebatsız su üzerinde çalışan gemilerdir. Diğer gemileri engellemek için kullanılabilirler ve Ukrayna muhtemelen onları Rus amfibi saldırılarına veya Ukrayna yakınlarında faaliyet gösterme girişimlerine karşı savunmak için kullanacak.

M18A1 CLAYMORE ANTİ-PERSONEL MÜHİMMAT

M18A1 Claymore, bir mayındır, ancak zırhsız araçlara karşı da kullanılabilir. Geleneksel kara mayınlarının aksine, Claymore uzaktan kumanda ile patlatılır ve çelik topları ateşler. ABD'nin Ukrayna'ya yolladığı silahların arasında insansız gemi bile var

C-4 ENGEL TEMİZLEME İÇİN PATLAYICILAR VE YIKIM EKİPMANLARI

C-4'ler plastik patlayıcıların genel ismidir. Hedefli bir patlama yaratabilir ve su altında kullanılabilirler.