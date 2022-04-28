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Son dakika: Joe Biden'dan Ukrayna için Kongre'ye yeni talep!

#Joe Biden#Rusya#Ukrayna
Son dakika: Joe Bidendan Ukrayna için Kongreye yeni talep

ABD Başkanı Joe Biden, yaptırım listesindeki Rus oligarkların mal varlıklarına el konularak, bunların Ukrayna halkına yardım için satılmasına yönelik Kongre’den yetki talep etti. Ayrıca Biden, Ukrayna'ya askeri, ekonomik ve insani yardım için Kongre'den 33 milyar dolar fon talep ettiğini açıkladı.

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ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'daki son gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Biden, Ukrayna'ya desteklerin devam edeceğini söylerken, Rusya'ya yeni yaptırımların yolda olduğunu vurguladı.

33 MİLYAR DOLARLIK DEV YARDIM

Biden, yönetiminin Kongre’den Ukrayna’ya yardım için 33 milyar dolar talep ettiğini duyururken yaptırım listesindeki Rus oligarkların mal varlıklarına el konularak, bunların Ukrayna halkına yardım için satılmasına yönelik Kongre’den yetki talep ettiğini açıkladı.

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"Rusya'nın doğal gaz tehdidine boyun eğmeyeceğiz." diyen Biden, açıklamalarına şöyle devam etti:

Kore, Japonya gibi ülkelerle bir araya gelip Rusya'nın ülkeleri doğal gaz ile tehdit etmesine karşı çıkıyoruz. Bu durum, dünyanın enerji ihtiyaçlarının daha temiz bir yola çekilmesi gerektiğini bize hatırlatıyor.

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Diktatörler yaptıklarını bedelini ödemezlerse daha çok saldırıyorlar bunun olmasına müsaade edemeyiz.

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#Joe Biden#Rusya#Ukrayna

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