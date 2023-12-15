Kar ve saÄŸanak alarmÄ±! Prof. Dr. Orhan Åžen'den Ä°stanbullulara akÅŸam saati uyarÄ±sÄ±: Bir an evvel evinize gidin

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Meteoroloji verilerine gÃ¶re bugÃ¼n Trakya ve Ä°stanbul'da yaÄŸÄ±ÅŸlar etkili olacak. CNN TÃœRK Meteoroloji DanÄ±ÅŸmanÄ± Prof. Dr. Orhan Åžen, hava durumu tahminlerini canlÄ± yayÄ±nda paylaÅŸtÄ±. Åžen, konuÅŸmasÄ±nda ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

RÃ¼zgar dÃ¶ndÃ¼, sabah lodostu. RÃ¼zgar kuzeye dÃ¶ndÃ¼ ve hÄ±zla doÄŸuya kayacak. YaÄŸÄ±ÅŸ Avrupa YakasÄ± baÅŸta olmak Ã¼zere bÃ¼tÃ¼n Ä°stanbul'da Ã¶ÄŸlene doÄŸru baÅŸlayacak. Trakya'da Edirne'de baÅŸladÄ±. Ege'de rÃ¼zgar gÃ¼neyli. Edremit KÃ¶rfezi Ã¼zerinde Ã§arpÄ±ÅŸÄ±yor. Burada yaÄŸÄ±ÅŸ kuvvetli olacak. YaÄŸÄ±ÅŸ Bursa Yalova Kocaeli Ä°stanbul baÅŸta olmak Ã¼zere kuvvetli olacak. Ã–nce Avrupa yakasÄ± sonra il genelinde etkili olacak. Su baskÄ±nlarÄ±na neden olabilir. Ã–ÄŸleden sonra sÄ±caklÄ±klar hÄ±zla dÃ¼ÅŸecek. RÃ¼zgar hissedilen sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± daha da dÃ¼ÅŸÃ¼recek. Ä°stanbullular bir an evvel akÅŸam saatlerinde evine gitsin

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Kara bakÄ±nca Trakya, Edirne'de kar var ancak Ä°stanbul'da yok.

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Trakya'da 7 ili sarÄ± ve turuncu kodla uyardÄ±.

YURTTA BUGÃœN HAVA NASIL OLACAK?

YapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere gÃ¶re, yurdun batÄ± kesimlerinin parÃ§alÄ± yer yer Ã§ok bulutlu, Marmara, KÄ±yÄ± Ege, Antalya, Isparta, DÃ¼zce, Zonguldak ve BartÄ±n Ã§evreleri ile Kastamonu'nun kÄ±yÄ± kesimlerinin yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden alÄ±nan tahminlere gÃ¶re yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; genellikle yaÄŸmur ve saÄŸanak, yer yer gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak, gece saatlerinden sonra Edirne ve KÄ±rklareli Ã§evrelerinde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar ÅŸeklinde olmasÄ± bekleniyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, Marmara'nÄ±n batÄ±sÄ±, Ä°stanbul, Bursa, Yalova ve Kocaeli Ã§evreleri ile Kuzey Ege kÄ±yÄ±larÄ±nda yer yer kuvvetli olacaÄŸÄ± tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nÄ±n doÄŸusu ile iÃ§ ve doÄŸu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

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Hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±m kuzeybatÄ± kesimlerde kuvvetli kuzeyli rÃ¼zgarla birlikte hissedilir derecede (4 ila 12 derece) azalacaÄŸÄ±, doÄŸu kesimlerde 2 ila 4 derece artacaÄŸÄ±, diÄŸer yerlerde Ã¶nemli bir deÄŸiÅŸiklik olmayacaÄŸÄ± tahmin ediliyor. RÃ¼zgarÄ±n ise genellikle gÃ¼neyli, kuzeybatÄ± kesimlerde kuzeyli yÃ¶nlerden hafif ara sÄ±ra orta kuvvette, Marmara'nÄ±n batÄ±sÄ± ve Ege kÄ±yÄ±larÄ±nda kuvvetli ve zaman zaman kÄ±sa sÃ¼reli fÄ±rtÄ±na (40 ila 70 kilometre/saat) ÅŸeklinde eseceÄŸi tahmin ediliyor.

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BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla gÃ¼nÃ¼n en yÃ¼ksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸÃ¶yle:

Ankara: Az bulutlu, zamanla parÃ§alÄ± bulutlu 16

Ä°stanbul: ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 12 (YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n sabah saatlerinde batÄ±sÄ±nda, Ã¶ÄŸle saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.)

Ä°zmir: ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, yaÄŸmur ve saÄŸanak yer yer gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 21 (YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, gece saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.)

Adana: ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu 20

Antalya: ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, sabah doÄŸusu, Ã¶ÄŸle saatlerinden itibaren il geneli saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 19

Samsun: ParÃ§alÄ± ve az bulutlu 21

Trabzon: ParÃ§alÄ± ve az bulutlu 19

Erzurum: ParÃ§alÄ± ve az bulutlu 9

DiyarbakÄ±r: Az bulutlu 14