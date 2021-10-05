Prof. Dr. Orhan Şen'den canlı yayında dikkat çeken kuraklık açıklaması

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CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, canlı yayında kuraklıkla mücadelede hangi önlemlerin alınması gerektiğini değerlendirdi.

İşte Prof. Dr. Şen'in açıklamalarından öne çıkanlar...

Türkiye'nin neredeyse 5'te 4'ü kurak, kuraklığı yaşıyor. Koyu renkli gördüğümüz, olağanüstü kuraklık gördüğünüz gibi. Muğla, Manisa, Denizli civarları olağanüstü kuraklıkta. Buralar bizim tarımsal açıdan önemli yerlerimiz. 1 Ekim su yılının başlangıcıdır. Bu ne anlama geliyor, 1 Ekim'den itibaren bugünlerde akışlar çoğalmaya başlıyor. Hangi akışlar, derelerdeki, nehirlerdeki akışlar... Göl seviyeleri yükselmeye başlıyor. Bu su yılımızın başlangıcını gösteriyor. Ondan sonra hesap ederiz ne kadar su birikti diye. Halbuki görüyorsunuz bugün ayın 5'i.

Normal seviyeler beyaz yerler. Kuzey bölgelerine çok yağmur yağdı. İstanbul, Marmara bölgesine ve Karadeniz bölgesine özellikle çok yağmur yağdı.

Kırklareli'ndeki 2 baraj var. Bunlar İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlar. Tamamen kurudu neredeyse.

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Önümüzdeki bir hafta içinde bu bölgelerde yağış gözükmüyor. Ekim ayı aynı zamanda hububat ekiminin de başlangıcı. Bu tohuma su lazım. Tarımsal olarak, içme suyu açısından son derece önemli. Ciddi bir kuraklıkla karşı karşıyayız. Hem yerel yönetimlerin hem merkezi yönetimin bu soruna acil çözüm araması lazım. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı geçenlerde bir proje sundu ortaya. Bu proje neydi, bu göletlerin üzerine güneş enerjisi panelleri konarak buharlaşmayı azaltmak. Bunun gibi projeleri uygulamaya geçirmeliyiz. Hızlıca yapmamız lazım. Vahşi sulama sisteminden vazgeçmeliyiz. Yeraltı sularını çok dikkatli kullanmalıyız. Modern sulama sistemleri kullanılmalı.

İstanbul'da geçen sene yüzde 46 az yağmur yağdı. Yağışı çoğaltabiliriz. Vakit geçirmeden önlem almalıyız. Her bireyin yapacağı bir şey vardır. Suyumuzu çok dikkatli kullanmalıyız, musluğu açık bırakmamalıyız. Bireysel olarak bize de düşen şeyler var onlara dikkat etmeliyiz. artık belediyeler projelerinin içerisine iklim değişikliğine uyum mücadelesini koyması lazım. İçme suyu... Bunların ön plana çıkması lazım. İklim değişikliğini tamamen ortadan kaldıramayız.