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Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken açıklama: Bu zon çok daha büyük deprem üretebilecek kapasitede

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#Prof. Dr. Naci Görür#Deprem#Muğla
Prof. Dr. Naci Görürden dikkat çeken açıklama: Bu zon çok daha büyük deprem üretebilecek kapasitede
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2024 17:11

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Muğla'nın Közceğiz ilçesinde ve Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremlerle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Görür, Közceğiz'deki depremle ilgili, "Acıpayam Fay Zonu üzerinde. Bu zon çok daha büyük deprem üretebilecek kapasitede" ifadelerini kullandı.

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Bugün Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde ve Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür iki depremle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ÇOK DAHA BÜYÜK DEPREM ÜRETEBİLCEK KAPASİTEDE"

Naci Görür sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar, bugün Karaçam-Köyceğiz/Muğla’da 4,0 deprem oldu. Bu deprem haritada görüldüğü gibi, KD-GB doğrultuda uzanan Acıpayam Fay Zonu üzerinde. Bu zon çok daha büyük deprem üretebilecek kapasitede.

"GENELDE BU BÖLGE GERİLİMLİ"

Arkadaşlar, Topallar-Saimbeyli/Adana’da 4,0 deprem oldu. Deprem Savrun Fay Zonuna yakın bir bölgede. Genelde bu bölge gerilimli."

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#Prof. Dr. Naci Görür#Deprem#Muğla

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