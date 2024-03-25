Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken açıklama: Bu zon çok daha büyük deprem üretebilecek kapasitede

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Bugün Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde ve Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür iki depremle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ÇOK DAHA BÜYÜK DEPREM ÜRETEBİLCEK KAPASİTEDE"

Naci Görür sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar, bugün Karaçam-Köyceğiz/Muğla’da 4,0 deprem oldu. Bu deprem haritada görüldüğü gibi, KD-GB doğrultuda uzanan Acıpayam Fay Zonu üzerinde. Bu zon çok daha büyük deprem üretebilecek kapasitede.

Arkadaşlar, bugün Karaçam-Köyceğiz/Muğla’da 4,0 deprem oldu. Bu deprem haritada görüldüğü gibi, KD-GB doğrultuda uzanan Acıpayam Fay Zonu üzerinde. Bu zon çok daha büyük deprem üretebilecek kapasitede. Sevgiyle pic.twitter.com/YgxQ4E8Mqc — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) March 25, 2024

"GENELDE BU BÖLGE GERİLİMLİ"

Arkadaşlar, Topallar-Saimbeyli/Adana’da 4,0 deprem oldu. Deprem Savrun Fay Zonuna yakın bir bölgede. Genelde bu bölge gerilimli."