Portakal Çiçeği Karnavalı Uluslararası Fotoğraf Yarışması sonuçlandı

47 ülkeden 475 sanatçının 1830 fotoğrafla katıldığı yarışmanın altın madalyaları Çin, Türkiye ve Suudi Arabistanlı sanatçıların oldu:
• FIAP Altın Madalya: Zhizhou Jiang (Çin)
• TFSF Altın Madalya: Mohammed Muhtasib (Suudi Arabistan)
• IAAP Altın Madalya: Özgür Seçmen (Türkiye)KARALAR: ADANA’NIN ADINI TÜM DÜNYA DUYDU
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, PORTAKAL ÇİÇEĞİ KARNAVALI ULUSLARARASI FOTOĞRAF YARIŞMASI ile Adana ve Portakal Çiçeği Karnavalı’nın tüm dünyada ses getirdiğini vurgulayarak şöyle konuştu:
“Türkiye’ye ve dünyaya sanatın her dalında çok değerli sanatçılar armağan eden Adana’mız, 47 ülkeden 475 seçkin fotoğraf sanatçısının 1830 fotoğraf ile katıldığı bu yarışma ile bir kez daha adından söz ettirmiştir. Portakal Çiçeği Karnavalı ile yaşadığımız mutluluğumuza mutluluk katan değerli sanatçılara ve bu etkinlikte emeği olan herkese teşekkür ediyorum.” TEKİN: KÜLTÜR VE SANAT BİR KENT İÇİN ÇOK ÖNEMLİ
Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, PORTAKAL ÇİÇEĞİ KARNAVALI ULUSLARARASI FOTOĞRAF YARIŞMASI’nın başarılı bir şekilde sonuçlanmasından büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek Adana’nın kültür sanat alanındaki başarılarına yenilerini eklemek için çalışacaklarını söyledi. Başkan Oya Tekin şöyle konuştu:
“Kültür sanatın, kent kültürünün oluşumunda, kentin her anlamda cazibe merkezi olmasında ve hayat standartlarının yükselmesindeki önemini biliyoruz. Seyhan Belediyesi olarak bu kadim kentin tarihî ve kültürel değerlerini koruyup, kültür sanat çalışmalarına özel önem vereceğiz.” YARIŞMA SERGİSİ TARİHÎ TEPEBAĞ’DA AÇILIYOR
Adana Portakal Çiçeği Karnavalı Uluslararası Fotoğraf Yarışması’nda ödül alan fotoğraflardan oluşan “ÖDÜLLÜ FOTOĞRALAR SERGİSİ” Seyhan Belediyesi tarafından restore edilerek Adana’ya kazandırılan Tepebağ Konakları’nda 17-21 Nisan tarihleri arasında izlenebilecek.
17 Nisan Çarşamba günü saat 17.00’deki açılışa, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin de katılarak birer konuşma yapacaklar. FOTOĞRAFLAR:
• FIAP Altın Madalya: Zhizhou Jiang (Çin
)
• TFSF Altın Madalya: Mohammed Muhtasib (Suudi Arabistan)
• IAAP Altın Madalya: Özgür Seçmen (Türkiye
)