Portakal Çiçeği Karnavalı Uluslararası Fotoğraf Yarışması sonuçlandı

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47 ülkeden 475 sanatçının 1830 fotoğrafla katıldığı yarışmanın altın madalyaları Çin, Türkiye ve Suudi Arabistanlı sanatçıların oldu:

• FIAP Altın Madalya: Zhizhou Jiang (Çin)

• TFSF Altın Madalya: Mohammed Muhtasib (Suudi Arabistan)

• IAAP Altın Madalya: Özgür Seçmen (Türkiye)

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, PORTAKAL ÇİÇEĞİ KARNAVALI ULUSLARARASI FOTOĞRAF YARIŞMASI ile Adana ve Portakal Çiçeği Karnavalı’nın tüm dünyada ses getirdiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

“Türkiye’ye ve dünyaya sanatın her dalında çok değerli sanatçılar armağan eden Adana’mız, 47 ülkeden 475 seçkin fotoğraf sanatçısının 1830 fotoğraf ile katıldığı bu yarışma ile bir kez daha adından söz ettirmiştir. Portakal Çiçeği Karnavalı ile yaşadığımız mutluluğumuza mutluluk katan değerli sanatçılara ve bu etkinlikte emeği olan herkese teşekkür ediyorum.”

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Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, PORTAKAL ÇİÇEĞİ KARNAVALI ULUSLARARASI FOTOĞRAF YARIŞMASI’nın başarılı bir şekilde sonuçlanmasından büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek Adana’nın kültür sanat alanındaki başarılarına yenilerini eklemek için çalışacaklarını söyledi. Başkan Oya Tekin şöyle konuştu:

“Kültür sanatın, kent kültürünün oluşumunda, kentin her anlamda cazibe merkezi olmasında ve hayat standartlarının yükselmesindeki önemini biliyoruz. Seyhan Belediyesi olarak bu kadim kentin tarihî ve kültürel değerlerini koruyup, kültür sanat çalışmalarına özel önem vereceğiz.”