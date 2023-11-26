‘Ponzi’nin kaymağını kimler yedi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatih Terim Fonu diyerek futbolcuları 25 milyon 770 bin dolar ve 7 milyon 384 TL dolandırdığı gerekçesiyle 226 yıl hapsi istenen bankacı Seçil Erzan’ın merkezinde olduğu farklı soruşturmalar da yürütüyor. O soruşturmalardan biri de Seçil Erzan’ın kendisinden nasıl fazla para aldıklarını anlattığı isimlerle ilgili. “Bu insanların faiz adı altında aza tamah etmemeleri beni bu hale getirdi” diyen Seçil Erzan şu isimleri verdi:

3 ALDIYSAM 5 ÖDEDİM

Eski futbolcu Semih Kaya

Fon adıyla Semih Kaya’dan 3 milyon 200 bin dolar aldım. Fakat 5 milyon 700 bin dolar geri ödememe rağmen yakamı kurtaramadım. Ona fazladan ödediğim bu parayı Emre Belözoğlu ve Arda Turan’dan aldım.

BENİ SÜREKLİ TEHDİT ETTİ

Menajer Fırat Özdemir

Semih Kaya’nın menajeri Fırat Özdemir “Seni Türkiye’de yaşatmazlar, benim çok tanıdığım var, MİT başkanını tanıyorum” diye beni sürekli tehdit etti. Hatta Göktürk’teki evime gelerek tehdidi sürdürdü.

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VERDİĞİNİ YÜZDE 50 FAİZLE GERİ ALDI

İşinsanı Atilla Baltaş

Kendisinden faizle para aldım. Yüzde 50 faizle 1 milyon dolar geri ödeme yaptım. Bankada bana baskı kurup borçlu olduğuma dair senetler imzalattı. Beni kaçırmak için bana Şırnak Cizre’ye uçak bileti aldırdı.

FAZLASIYLA GERİ VERDİM

Eski futbolcu Ayhan Akman

Faizle para aldım ama çok daha fazlasını geri ödedim. Kendisine bir borcum bulunmamakta, aksine yüklü miktarda alacağım vardır.

ÖDEDİĞİM SENETLERİ İCRAYA KOYDU

İşinsanı Barış Tari

Ondan aldığım tüm parayı ödedim. Ona verdiğim belgeler hâlâ ondadır. Ödemiş olduğum senetleri icraya koyarak beni mağdur etmek istiyor.

BANA PARA SATTI

İşinsanı Erkan Ergene

Bana para satan kişilerdendir. Kendisinden toplamda 300 bin dolar para aldım. Bu paranın 1.5 katı kadar fazladan faiz ödediğim kişidir.

BOŞ SENET İMZALATTI

Çorlu’da galerici Ali Yörük

Başka tefecilerden de para bulup bana getirirdi. Sonrasında bu parayı faiziyle geri alırdı. Ali Yörük bana boş senet de imzalattı.

1 MİLYON VERDİYSE 2 MİLYON GERİ ALDI

Tefeci Süleyman Aslan

Süleyman Aslan isimli tefeciden 10 milyon TL aldım, 14 milyon TL geri ödedim. Ayrıca Aslan bana 1 milyon 350 bin dolar daha vedi. Sonrasında ben ona 2 milyon 650 bin dolar ödedim.

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750 BİN DOLAR FAZLA VERDİM

Mimar Çetin Burak Özcan

Bozcaada’daki evimin tadilatlarını yapmıştı. Toplamda Burak’a fazladan 750 bin dolar verdim.

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KOLUMDAKİ ROLEX’İ ALDI

Kuzeni Tanın Yılmaz

Tanın Yılmaz benim öz teyzemin oğludur. Merve Yılmaz da Tanın’ın eşidir. Bu zamana kadar sürekli hem Merve’ye hem Tanın’a para verdim ancak doymadılar. Merve banka şubesinde bana saldırdı. Kolumdaki Rolex saatimi aldılar. Merve bana verdiği 1 milyon 200 bin TL’yi 5 milyon TL olarak geri aldı. Sonra 4 milyon getirip 6.5 milyon TL olarak geri aldı.

‘BABAMIN KEFEN PARASINI ALDILAR’

Seçil Erzan 20 Kasım’da İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hâkim karşısına çıktığında, aslında kendisinin de mağdur olduğunu, parayı elinden aldıklarını anlattı. İfadesinde,“Bana dokunmaz sandığım ve bin yıl yaşamasına izin verdiklerim gram gram zehir salmışlar, fark etmemişim onları... Babamın kefen parasını bile aldılar” dediği isimleri daha önce savcılıktaki ifadelerinde tek tek saymıştı.

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TERİM’İN İFADESİ İDDİANAMEDE YOK

Fatih Terim’in de soruşturma kapsamında ifade verdiği ortaya çıktı. Ancak Terim’in ifadesi hiçbir şekilde iddianamede yer almadı.

29 ŞİKÂYETÇİ 18 MAĞDUR VAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na aralarında ünlü futbolcuların da olduğu toplamda 29 kişi başvurdu ve Seçil Erzan tarafından dolandırıldıklarını ileri sürdü. Savcılık iddianamesinde 18 mağdurun olduğu belirtildi.

DOLANDIRICILIK NASIL PATLADI

2023 yılının şubat ve mart aylarında işler sarpa sardı. Seçil Erzan artık ponziyi döndüremez olmuştu. Para topladığı isimler huzursuzlanıyordu. Çorlu’dan tanıdığı kuyumcu İnci Çeviker defalarca aradığı Seçil Erzan’a sonunda ulaşmış, son gönderdiği parayla ilgili bir belgenin kendisine neden ulaşmadığını sormuştu. Seçil Erzan’ın kendisini oyaladığından şüphelenince de müdürü olduğu Levent’teki banka şubesine gitti.

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BANKA YETKİLİLERİ ŞOKA UĞRADI

Seçil Erzan bankada değildi. İnci Çeviker elindeki kâğıtları gösterince ortalık karıştı. Banka yetkilileri adeta şubeye doluştu. Seçil Erzan’a banka yetkilileri de ulaşamayınca, 7 Nisan 2023 günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulundular. Başsavcılık, Seçil Erzan hakkında yurtdışına çıkış yasağı koydu. Durum BDDK’ya da bildirildi. Seçil Erzan 3 gün sonra, 10 Nisan 2023’te Çorlu’daki evinde gözaltına alındı. Aynı gün çıkarıldığı İstanbul 1. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından da tutuklanarak cezaevine gönderildi.





EVİNDEN BU LİSTE ÇIKTI

Seçil Erzan’ın gözaltına alındığı Çorlu’daki evinden çıkan elyazısı dokümanlar ve bilgisayar çıktıları da dava dosyasına girdi. 10Haber’den Masum Gök’ün ulaştığı bilgisayar çıktısı olan bir belgede, Seçil Erzan’ın kimden ne kadar aldığı ve ne kadar ödediği tek tek belirtilmiş. Listedeki en çarpıcı isim ise, iddianamede adı yer almayan ve Seçil Erzan’ın fonuna para yatırmadığını açıklayan Fatih Terim oldu. Belgeye göre, Fatih Terim 700 bin dolar olarak verdiği parayı 1.5 milyon dolar olarak geri almıştı.

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‘BANKA HAZIRLATTI’

Seçil Erzan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki sorgusunda Çorlu’da ele geçirilen bu belgeyi banka yetkililerinin hazırladığını iddia etti. Kimden ne kadar para aldığını kendi elyazısıyla not kâğıtlarına yazdığını anlatan Seçil Erzan, “9 Nisan günü beni alıp bankaya götürdüklerinde benim not kâğıtlarımı da aldılar. Bu kağıtları alıp sonrasında bu tabloları Sermin Tekin, Ali Murat Dizdar, Cenk İzgi (Teftiş Kurulu Bölüm Müdürü), Tanju Kaya (İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı) isimli şahıslar oluşturmuştur. Sonrasında da bana verdiler. Ben de bunları alıp evime götürmüştüm” dedi.