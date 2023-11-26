Bir Seçil Erzan portresi... Jeoloji mühendisliğinden banka vurgununa

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Seçil Erzan, hâkim karşısına çıktığı ilk duruşmada mesleği sorulunca “Jeoloji mühendisiyim” diye yanıt verdi. Erzan gerçekten de üniversitede jeoloji eğitimi almıştı.

İYİ YAŞAMAYI VE LÜKSÜ SEVİYORDU

Seçil Erzan’ın ailesi aslen Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesindendi. 1977 yılında Çorlu’da doğdu. Ailenin tek çocuğuydu. Üniversite sınavlarında Kocaeli Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nü kazandı. Ailesinin maddi durumu iyiydi. Seçil lüks hayatı, iyi kıyafetler giymeyi, bakımlı olmayı seviyordu.

HER ŞEY KÂRLI BİR TÜYOYLA BAŞLADI

Kocaeli’ndeki okulu bitirdiğinde mühendisliği değil bankacılığı seçti. İlk görevi kredi kartı dağıtmaktı. Sonrasında ise kısa süre gişede çalıştı ve imtihanı kazanarak 2000 yılının sonlarında müdür oldu. Yükselme hırsı henüz 24 yaşında bu önemli göreve gelmesini sağlamıştı. 2010 yılında Denizbank’ın İstanbul, Bahçeşehir Şubesi’ne müdür olarak atandı. Kendi ifadelerine göre, hapisle bitecek olan süreç de burada başladı. Teyzesinin oğlu Tanın Yılmaz borsa yatırımcısıydı. Seçil Erzan’a 2011 yılında borsada çok kazandıracak bir kâğıtla ilgili tüyo verdi.

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MÜŞTERİ PARASIYLA BORSADA OYNADI

Seçil Erzan, müşterilerin hesaplarından çektiği paraları borsaya yatırdı ancak 3 gün içerisinde 1 milyon TL zarar etti. Kendi yaptığı bankacılık işlemleriyle kimseye belli etmeden işlerini çevirmeye çalışıyordu.

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BORSADA BATINCA TEFECİLERE DÜŞTÜ

Bu sırada teyzesinin oğlu Tanın Yılmaz’dan para aldı. Daha sonra kendisiyle birlikte tutuklanacak olan galerici Ali Yörük’ten yardım istedi. Ancak aldığı paralar açığı kapatmadı. Bu aşamadan sonra tefecilerden yüksek faizle borçlar almaya başladı.

YOLU FUTBOLCULARLA FLORYA’DA KESİŞTİ

Seçil Erzan 2011’in sonunda bankanın Florya şubesinin müdürü olarak atandı. Banka 25 Mart 2013’te Galatasaray’la sponsorluk anlaşması yapınca, kulüpteki herkese bu şubede hesap açıldı, kredi kartları dağıtıldı. Artık yönettiği para iyice artmıştı. Fatih Terim başta olmak üzere futbolcuların finansal danışmanı olmuştu. Yatırım hesaplarını yönetiyordu. Ancak eski borçları bir türlü yakasını bırakmadı.

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ÖZEL FON VAAT ETMEYE BAŞLADI

Sürekli para isteyen tefeciler Erzan’ı ölümle tehdit ediyordu. Para yetiştiremeyince 2020’de özel fon vaadiyle para toplamaya başladı. Başta işin içinde futbolcular yoktu. Ancak ponzi olarak kurduğu bu sisteme sürekli yeni müşteriler gerekiyordu. O da arasının iyi olduğu futbolculardan para toplamaya başladı. Yeni gelenden aldığı parayı diğerlerine dağıtıyordu. Kazanç büyüktü. Seçil Erzan güvence olarak kendi imzası ve banka kaşesi bulunan kâğıtları veriyordu.

İŞTE SEÇİL’İN İKİ ADRESİ

GÖKTÜRK’TEKİ EVİNDEN ATILDI

Seçil Erzan’ın İstanbul’daki evi Göktürk’teydi. Balkonlarındaki martı sembolleriyle tanınan Larus Palace sitesinde, çift cepheli, 160 metrekarelik bir dairede kiracıydı. Beş yıl önce buraya taşınmıştı. Evin kirası 12 bin TL’ydi. Son dönemde aynı binada kiralar 80-100 bin bandına tırmanmıştı. Ev sahibi bu nedenle sorunluydu. Seçil Erzan kirayı 40 bin TL’ye çıkartmayı teklif etse de ev sahibi kabul etmedi ve dava açtı.





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KOMŞULARDAN DA PARA İSTEMİŞ

Bankanın kendisine tahsis ettiği otomobili kullanıyor, işe gitmeden önce her sabah mutlaka kuaföre uğruyordu. Komşularıyla arası çok iyiydi. İddialara göre tutuklanmadan birkaç ay önce komşularına da bankadaki fondan bahsetti ancak kimseden para alamadı. Seçil Erzan’ın tutuklanmasının ardından ev sahibinin açtığı tahliye davasından karar çıktı. Avukatı da eşyalarını daireden depoya taşıttı.

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ÇORLU’DAKİ EV SIĞINAĞIYDI

Seçil Erzan geçen yıl, şimdi en ucuz dairenin 9 milyon TL’ye satıldığı Çorlu’daki Semilyon Sitesi’nde bir daire satın aldı. Çoğunlukla annesinin kaldığı bu ev adeta sığınağı olmuştu. Fırsat buldukça burada kalıyordu. 10 Nisan’da gözaltına alındığında Çorlu’daki evindeydi. Fatma AKSU-Ali Rıza AKBULUT / İSTANBUL