Polonyalı dağcı, Erciyes Dağı'nda mahsur kaldı! 6.5 saat sonra kurtarıldı

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Edinilen bilgiye göre, Polonya uyruklu dağcı Daniel's Baranowski (29), izinsiz tırmanışa geçtiği Erciyes Dağı'nın 3600 metre rakımında mahsur kaldı. Uluslararası Acil durum müdahale Koordinasyon Merkezinden yapılan ihbar ile harekete geçen JAK, AFAD ve UMKE ekipleri, irtibat kurulamayan dağcıyı kurtarmak için çalışma başlattı.

6,5 SAATTE ULAŞILDI



Erciyes Dağı'na izinsiz zirve tırmanışı başlattıktan saatler sonra mahsur kalan Polonyalı dağcı Daniels Baranowski'nin (29) üzerindeki takip cihazından uzun süre hareketsiz kaldığının belirlenmesi üzerine Uluslararası Acil Durum Koordinasyon Merkezi tarafından Türk yetkililerden yardım istendi. Takip cihazından elde edilen bilgiler doğrultusunda Polonyalı dağcının bulunduğu koordinatlar de iletildi.

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Yardım çağrısı üzerine dün saat 19.30'da AFAD, JAK ve UMKE'den oluşan 25 kişilik ekip, Baranowski için arama kurtarma çalışması başlattı. Ekipler saat 02.00 sıralarında 3917 rakımlı Erciyes Dağı'nın 3600 rakımında Polonyalı dağcıya ulaştı. Burada sağlık kontrolünden geçen Baranowski'nin sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Daniels Baranowski'nin bulunduğu yerden indirme çalışmasının yaklaşık 2 saat süreceği bildirildi.