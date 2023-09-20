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Polonyalı dağcı, Erciyes Dağı'nda mahsur kaldı! 6.5 saat sonra kurtarıldı

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#Erciyes Dağı#Kurtarma Operasyonu#AFAD
Polonyalı dağcı, Erciyes Dağında mahsur kaldı 6.5 saat sonra kurtarıldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2023 00:00

Erciyes Dağı’na izinsiz tırmanış gerçekleştirdiği sırada mahsur kalan Polonyalı dağcı Daniels Baranowski'yi kurtarmak için JAK, AFAD ve UMKE ekipleri çalışma başlattı. Baranowski için arama kurtarma çalışması başlattı. Ekipler saat 02.00 sıralarında 3917 rakımlı Erciyes Dağı'nın 3600 rakımında Polonyalı dağcıya ulaştı. Burada sağlık kontrolünden geçen Baranowski'nin sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Daniels Baranowski'nin bulunduğu yerden indirme çalışmasının yaklaşık 2 saat süreceği bildirildi.

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Edinilen bilgiye göre, Polonya uyruklu dağcı Daniel's Baranowski (29), izinsiz tırmanışa geçtiği Erciyes Dağı'nın 3600 metre rakımında mahsur kaldı. Uluslararası Acil durum müdahale Koordinasyon Merkezinden yapılan ihbar ile harekete geçen JAK, AFAD ve UMKE ekipleri, irtibat kurulamayan dağcıyı kurtarmak için çalışma başlattı.

Polonyalı dağcı, Erciyes Dağında mahsur kaldı 6.5 saat sonra kurtarıldı

6,5 SAATTE ULAŞILDI

Erciyes Dağı'na izinsiz zirve tırmanışı başlattıktan saatler sonra mahsur kalan Polonyalı dağcı Daniels Baranowski'nin (29) üzerindeki takip cihazından uzun süre hareketsiz kaldığının belirlenmesi üzerine Uluslararası Acil Durum Koordinasyon Merkezi tarafından Türk yetkililerden yardım istendi. Takip cihazından elde edilen bilgiler doğrultusunda Polonyalı dağcının bulunduğu koordinatlar de iletildi.

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Polonyalı dağcı, Erciyes Dağında mahsur kaldı 6.5 saat sonra kurtarıldı

Yardım çağrısı üzerine dün saat 19.30'da AFAD, JAK ve UMKE'den oluşan 25 kişilik ekip, Baranowski için arama kurtarma çalışması başlattı. Ekipler saat 02.00 sıralarında 3917 rakımlı Erciyes Dağı'nın 3600 rakımında Polonyalı dağcıya ulaştı. Burada sağlık kontrolünden geçen Baranowski'nin sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Daniels Baranowski'nin bulunduğu yerden indirme çalışmasının yaklaşık 2 saat süreceği bildirildi. 

Polonyalı dağcı, Erciyes Dağında mahsur kaldı 6.5 saat sonra kurtarıldı

 

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#Erciyes Dağı#Kurtarma Operasyonu#AFAD

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