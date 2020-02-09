Polisten çöpçü rolünde ilaç baskını

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar’da bir işyerinde binlerce sahte ilaç tutulduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis işyerine gitti ancak kapalıydı. Bunun üzerine polis memuru, İBB’de görevli çöpçü kılığına girerek işyerini takibe başladı. Takip sırasında, geçen salı günü işyerine bir kişi gelerek kapıyı açtı. Kapının açılmasıyla birlikte çöpçü gibi davranan polis, ekibe haber verdi. Operasyonda, işyerine giren kişi gözaltına alınırken, Türkiye’de sığınmacı konumunda bulunan Suriye uyruklu kişilere Sağlık Bakanlığı tarafından tedavi amacıyla ücretsiz olarak verilen çok sayıda ilaç bulundu. Ayrıca merdiven altında üretilen cinsel gücü arttırıcı sahte ilaçlar da ele geçti. 212 bin 568 adet ilacın Suriye, Irak ve İran’a götürülerek piyasaya sürüleceği belirlendi. Gözaltına alınan M.E., ‘kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma ve satmak’ suçlamasıyla sorgulandı. M.E. sorgusunun ardından savcılığın talimatıyla serbest kaldı.



