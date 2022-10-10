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Polislerin 'hırsız var' diye tırmandıkları evden yavru kedi çıktı

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#Bursa#Hırsız#Kedi
Polislerin hırsız var diye tırmandıkları evden yavru kedi çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2022 09:59

Bursa’da bir binada hırsız olduğu ihbarını alan polislerin merdivenle tırmandıkları evde farklı bir manzara ile karşılaştı. Evden gelen ses üzerine merdivenle binaya giren ekipler içeride yavru kedi buldu.

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Olay merkez Osmangazi İlçesi Küplüpınar Mahallesi 1. Uçar sokakta yaşandı.

Mahalleli yan tarafında bulunan ve sahibi Almanya'da yaşayan binadan ses duyduklarını polise bildirdi.

POLİS VE BEKÇİ EKİBİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve bekçi ekibi sevk edildi. Ekiplerin de sesleri duyması üzerine binanın etrafı sarıldı.

Polislerin hırsız var diye tırmandıkları evden yavru kedi çıktı

Savcılıktan binaya giriş için talimat alındıktan sonra merdivenle binaya tırmanan bekçiler hırsızı aramaya başladı.

Didik didik kontrol sağlanan binada sesin geldiği yeri tespit eden bekçiler yavru kedinin olduğunu fark etti. Mahsur kaldığı yerden çıkarılan kediye mama ve süt verildi.

Polislerin hırsız var diye tırmandıkları evden yavru kedi çıktı

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Mahalleyi ayağa, polisleri alarma geçiren yavru kediye ise mahalleli sahip çıktı.

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#Bursa#Hırsız#Kedi

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