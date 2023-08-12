Plakasız motosikletle dehşet saçtılar: 1 ölü 1 yaralı

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İSTANBUL Küçükçekmece’de telefoncu dükkânı, ilk olarak 10 Ocak 2023’te kurşunlandı. Plakasız motosiklet kullanan saldırganlar, olayın ardından tespit edilemedi. Dükkân önceki gün saat 22.00 sıralarında yine plakasız motosiklet kullanan iki kişi tarafından kurşunlandı. Dükkân çalışanlarından Hakan Özer (29) göğsünden, yoldan geçen İbrahim Ç. ise bacaklarından yaralandı. Saldırganlar kaçtı. Hastaneye kaldırılan Hakan Özer hayatını kaybetti, İbrahim Ç. ise tedavi altına alındı.

ÇETE İDDİASI

Hakan Özer’in cenazesini teslim almak için Adli Tıp Kurumu’na gelen bir akrabası, isminin yazılmamasını isteyerek, “O bölgede çetelerin bir an önce ayıklanması gerekiyor. Bu hafta motosikletli saldırganlar tarafından öldürülen beşinci kişi Hakan oldu. Artık dışarı çıkmaya korkuyoruz” dedi. Mahallede esnaflık yapan bir görgü tanığı ise “Motosikletin plakası yoktu, kasklı 2 kişi yaklaşıp 5-6 el ateş edip kaçtılar. Korktuk, dışarı çıktığımızda bir kişinin kolundan vurulduğunu, Hakan’ın da göğsünden vurulduğunu gördük polise haber verdik’’ diye konuştu.