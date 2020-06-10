PKK'ya SİHA'lı darbe: İran sınırında 4 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre, İran hudut hattında 24 saat esasına göre görev yapan hudut birliklerinin önceki gün keşif ve devriye faaliyeti sırasında bir grup terörist tespit edildi. Eylem arayışında oldukları değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek için komando birlikleri bölgeye sevk edildi. Komandolar, hudut birlikleriyle koordineli olarak teröristleri yakın takibe aldı ve SİHA’ların da havadan desteği sonucu sıcak temas sağlandı. Bölgeye ilave komando kolları sevk edildi.

ÇOK SAYIDA SİLAH

“Teslim ol” çağrılarına silahla karşılık veren teröristlere karşı başlatılan komando harekâtına SİHA’lar havadan görüntü ve ateş desteği sağladı. 4 terörist etkisiz hale getirilirken üzerlerinde 2 adet M-16 piyade tüfeği, 2 adet Kalaşnikof, 1 adet RPG-7 roketatar gibi çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.