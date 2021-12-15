PKK'ya darbe vurulmuştu! O mağara imha edildi

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Mardin’in Nusaybin ilçesi Bagok bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde; Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerince, Hava Kuvvetleri desteğinde gerçekleştirilen Eren Kış-8 Operasyonunda mağarada saklanan 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Jandarma komandolar, 6 PKK’lının etkisiz hale getirildiği yer altı mağarasını inceledi ve arama yaptı. 1 metre yüksekliğinde ve 3 metre genişliğinde girişe sahip mağaranın bölümlere ayrıldığı ve belirli bir mesafe aşağıya inildikten sonra başka yaşam alanları oluşturulduğu saptandı. Sığınakların da bulunduğu mağarada, çok sayıda silah, örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.