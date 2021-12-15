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PKK'ya darbe vurulmuştu! O mağara imha edildi

#PKK#Arif Çetin#Mağara
PKKya darbe vurulmuştu O mağara imha edildi

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Mardin’in Nusaybin ilçesi Bagok bölgesinde 6 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği mağarada incelemede bulundu. Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilen, sığınakların da bulunduğu mağara imha edildi.

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Mardin’in Nusaybin ilçesi Bagok bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde; Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerince, Hava Kuvvetleri desteğinde gerçekleştirilen Eren Kış-8 Operasyonunda mağarada saklanan 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Jandarma komandolar, 6 PKK’lının etkisiz hale getirildiği yer altı mağarasını inceledi ve arama yaptı. 1 metre yüksekliğinde ve 3 metre genişliğinde girişe sahip mağaranın bölümlere ayrıldığı ve belirli bir mesafe aşağıya inildikten sonra başka yaşam alanları oluşturulduğu saptandı. Sığınakların da bulunduğu mağarada, çok sayıda silah, örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi. 

PKKya darbe vurulmuştu O mağara imha edildi


Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de 6 PKK’lın etkisiz hale getirildiği mağarada incelemede bulundu, operasyonu gerçekleştiren jandarma personelini tebrik etti. İncelemelerin ardından yaşam malzemeleri imha edilirken teröristlerin kullandığı mağara ve mağaradaki sığınaklar bölgeye sevk edilen iş makinaları ile kullanılmaz hale getirildi.

PKKya darbe vurulmuştu O mağara imha edildi

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#PKK#Arif Çetin#Mağara

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