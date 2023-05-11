PKK’nın kuryesine nokta vuruşu

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MİT, 2015’ten bu yana terör örgütü PKK’ya silah ve mühimmat taşıyan Müslüm Ürper’i takibe aldı. Teröristin Irak’ın kuzeyi Gara alanında olduğunu belirledi. Örgütün sözde “özel güç” biriminin lojistik ihtiyacını karşılamak için planlama yaptığı saptanan Ürper’e, sahadan gelen istihbarat doğrultusunda nokta operasyon yapıldı.
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Müslüm Ürper, silah ve mühimmatları taşıdığı anda etkisiz hale getirildi. PKK’nın Türkiye’deki sokak eylemlerinde yer alan Ürper, 2013’te örgütün kırsal kadrosuna katıldı. 2014’te Suriye’ye, 2015’te de Irak’ın kuzeyine geçti.