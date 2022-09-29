PKK’nın kundakçısı etkisiz

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Özel ekip tarafından attığı her adım takip edilen Oğur’un, Türkiye, Irak ve Suriye’de terörist eylemlerde yer aldığı, örgüte yeni eleman kazandırma çalışmalarını yürüttüğü belirlendi. Irak’tan Suriye’ye geçtiği belirlenen Oğur’a yönelik operasyon için uygun zaman beklendi. Halep’in Şeyh Maksut bölgesinde olduğu tespit edilince de operasyon için düğmeye basıldı ve Sabah Oğur, nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

10 MİLYON ÖDÜLLE ARANIYORDU

Türkiye’ye yönelik birçok saldırının faili olan ‘Sabah Oğur, İçişleri Bakanlığı’nın terörden arananlar listesinin ‘Kırmızı’ kategorisinde yer alıyordu. Oğur’un başına 10 milyon lira ödül konulmuştu.