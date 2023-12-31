PKK cephanesine tarihi darbe... Tek seferde ele geçen en fazla silah

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Kuzey Irak’ta sürdürülen Pençe-Kilit operasyon bölgesinde görev yapan komandolar, 467 adet kullanılmamış AK-47 piyade tüfeği ile birlikte çok sayıda mühimmat ve askerî teçhizat ele geçirdi. Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi: “Kahraman Mehmetçik, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK’nın inlerine girmeye devam ediyor. Etkisiz hale getirilen iki teröristten teslim olanın verdiği bilgiler doğrultusunda komandolarımız, Zap bölgesinde 467 adet kullanılmamış AK-47 piyade tüfeği ile birlikte çok sayıda mühimmat ve askeri teçhizat ele geçirdi. Bu sayı son dönemde tek seferde ele geçirilen en yüksek silah rakamı oldu.”

PENÇE SERİSİNDE 2 BİN PKK’LI ETKİSİZ

Pençe operasyonları kapsamında bugüne kadar terör örgütüne ait binlerce silah, mühimmat, mayın ve patlayıcı ele geçirildi. 27 Mayıs 2019’da Hakurk’a başlatılan Pençe-1, 12 Temmuz 2019’da Pençe-2 ile genişletildi. Alan hâkimiyetinin artırılması maksadıyla Haftanin’e 23 Ağustos 2019’da Pençe-3 ve 16 Haziran 2020’de Pençe-Kaplan, 23 Nisan 2021’de Avaşin-Basyan ve Metina bölgelerine yönelik eşzamanlı olarak başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım ile terör örgütü üzerindeki baskı daha da artırıldı. 17 Nisan 2022’de Zap, Metina ve Avaşin bölgelerine başlatılan Pençe - Kilit operasyonu ile toplamda 2 bin 453 kilometrekarelik alan kontrol edilerek, kilit kapatıldı ve Irak sınırı ileriden kontrolü sağlandı. Pençe serisinde bugüne kadar 2 bine yakın terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilirken, 5 binden fazla mayın ve el yapımı patlayıcı imha edildi. 2 bin 472 mağara ve sığınak kullanılamaz hale getirildi. 3 binden fazla silah ve yaklaşık 1 buçuk milyon mühimmat ele geçirildi.

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467 AK-47 314 EL BOMBASI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) paylaşımında ele geçirilen silah ve mühimmatları şu şekilde sıraladı:

◊ 467 adet kullanılmamış AK-47 piyade tüfeği

◊ 1 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek

◊ 56 adet RPG-7 antipersonel mühimmatı

◊ 314 adet el bombası

◊ 2 adet PKMS makineli tüfek yedek namlusu

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◊ 146 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü

◊ 139 adet tahta dipçik

◊ Çeşitli yaşam malzemesi.

TERÖRİST ABDİ’DEN KÜSTAH ÇAĞRI

Terör örgütü YPG/PKK’nın Suriye kolunun elebaşı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin, Al-Monitor haber sitesine verdiği özel röportajda küstah açıklamalarda bulundu. Terörist Şahin, “ABD Başkanı Biden ve Kongre’ye mesajımız Türkiye’ye F-16 jetleri satmamalarıdır” dedi. İsveç’in NATO üyeliğine onay protokolünün TBMM Dış İlişkiler Komisyonu’nda kabul edildiğini ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın üyelik için F-16 satışını şart koştuğunu işaret eden Şahin, uçakların kendilerine karşı kullanılmaması konusunda garanti almadıkları sürece itiraz edeceklerini söyledi. ABD Savunma Bakanlığı, F-16’ların satışını desteklediklerini açıklarken Ankara, Kongre’den çıkacak pozitif kararı bekliyor.

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ÖCALAN’A YAKIN

Ferhat Abdi Şahin, terör elebaşısı Öcalan’a yakınlığıyla biliniyor. 1990 yılında 23 yaşındayken terör örgütü PKK’ya katılarak Öcalan’ın Suriye’deki karargâhında idari işlerde görev aldığı belirtiliyor. O günden bu güne pek çok terör faaliyetinde aktif rol alan terörist, 2010’lu yıllardan bu yana, adını Suriye Demokratik Güçleri (SDG) olarak değiştiren PKK’nın Suriye kolu YPG’nin sorumluluğunu yürütüyor.

MİT’TEN PKK’YA ‘MALİYE’ DARBESİ

Suriye’nin Kamışlı kentinde operasyon düzenleyen MİT, PKK/YPG’nin maliye yapılanması sözde sorumlularından “Viyan” kod adlı Remziye Altığ’ı etkisiz hale getirdi.

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MİT yaptığı hassas saha çalışmalarında Remziye Altığ’ın terör örgütü PKK’nın üst düzey kadrolarından aldığı talimatlar doğrultusunda Suriye’de faaliyet yürüttüğünü belirledi. MİT tarafından görevlendirilen özel ekip, teröristi yakın takibe aldı.

Şartların oluşmasının ardından Suriye’nin Kamışlı kentinde yapılan başarılı operasyon ile Altığ etkisiz hale getirildi. Türkiye’de örgütsel faaliyetler yürüten Remziye Altığ, Mersin’de PKK’nın gençlik yapılanması tarafından düzenlenen gösterileri organize etti. Örgütün eylemsel planlamalarında yer alan Viyan kod adlı terörist, 2016 yılında örgütün kırsal kadrosuna katıldı. Ardından PKK-YPG’nin mali yapılanması içerisinde sözde sorumlu seviyede görev aldı.