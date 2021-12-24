Pitbull dehşeti

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GAZİANTEP’de, Beştepe Mahallesi’ndeki bir sitede apartman görevlisi olarak çalışan Hüseyin Ateş’in kızı Asiye (4), önceki gün 14.30 sıralarında oyun oynarken, başıboş bırakılan 2 pitbull köpeğin saldırısına uğradı. Küçük Asiye’nin çığlıklarını duyanlar, yardıma koştu. Köpeklerin güçlü dişlerinin arasından güçlükle kurtarılan Asiye Ateş, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Asiye Ateş’in hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayın ardından pitbull köpekler, yakalanıp, barınağa götürüldü. Köpekleri besleyen 1’i kadın 3 kişi gözaltına alındı. Yürütülen soruşturma kapsamında sitenin güvenlik görevlisi ile 2 kişi daha gözaltına alındı. Şüphelilerin Emniyet’teki sorgusunun ardından 3’ü tutuklandı.

Gaziantep Valiliği konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Adli ve idari sürecin devam ettiği belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “İlimiz Şahinbey ilçesinde 22 Aralık 2021 günü saat 14.30 sıralarında bir sitede oturan beş şahsa ait iki adet pitbull cinsi köpek, site çalışanının çocuğunu baş ve boğaz bölgesinden hayati tehlike oluşturacak şekilde yaralamıştır. Söz konusu yaralı çocuk, olayın ardından hastaneye sevk edilmiş olup, tedavisine devam edilmektedir. Olaya karışan iki köpek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’ne teslim edilmiştir. Adli ve idari süreç devam etmekte olup, yaralı çocuğun tedavisi ve sonrası Valiliğimiz tarafından takip edilecektir.”

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MİNİK ASİYE YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Baş ve boğaz bölgesinden yaralan minik Asiye, kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Asiye’nin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Olayı görüp Asiye’nin yardımına koşan bina sakini Celal Aslan, yaşananları anlattı. Aslan, “Binadayken sesler duydum. Bina sakinleri panik halinde koşmaya başladılar. Ben de dışarı koştuğumda köpekler çocuğu saçından tutmuştu. Çocuğu kurtarmak için köpeğin burnunu yumrukladım. O esnada başka yapacak bir şey yoktu. Birkaç yumruk atıp çocuğu kurtardım. Sonra çocuğu hastaneye götürdüler, ekipler de köpekleri aldı” diye konuştu.

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SAHİPLERE 60 BİN TL CEZA

Köpekleri besleyen 1’i kadın 3 kişi gözaltına alındı. Yürütülen soruşturma kapsamında sitenin güvenlik görevlisi ile 2 kişi daha gözaltına alındı. 6 kişinin Emniyet’teki sorgusu devam ediyor. Öte yandan köpeklerin 2 sahibine Gaziantep Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü’nce 30’ar bin lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi.