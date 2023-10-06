Pınar Gültekin davasında yeni gelişme... Caniye onama kardeşe bozma

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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi Bilimler Fakültesi öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz 2020’de ortadan kayboldu. Jandarma Pınar’ın cesedini 21 Temmuz’da, beton dökülmüş bir varilin içinde buldu.

VARİLDE YAKMIŞLARDI

Adli Tıp’ın tespitine göre, Pınar boğazı sıkıldıktan sonra baygınlık geçirmiş ve canlı canlı varilde yakılmıştı. Cesetten kurtulmak için de varilin içerisine beton dökülmüştü. Cinayeti Pınar’la bir süre sevgili olan bar sahibi Cemal Metin Avcı’nın, ailesine ait bağ evinde işlediği ortaya çıkmıştı. Cemal Metin Avcı, Pınar’ı varilde yakmaya çalışırken kardeşi Mertcan Avcı da oraya gelmişti. Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi davayı karara bağlamıştı. Cemal Metin Avcı’ya haksız tahrik indirimi uygulayarak 23 yıl hapis cezası vermişti. Kardeşi Mertcan Avcı, annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, eski eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan ise beraat etmişti. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi kararı bozmuştu. Bu kez davada Cemal Metin Avcı’ya ‘canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Mertcan Avcı’ya ise ‘suç delillerini yok etmek, gizlemek veya değiştirmek’ suçundan 4 yıl hapis cezası verilmişti.

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NEDENİ EKSİK İNCELEME

Tekrar itiraz edilince dosyayı inceleyen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Cemal Metin Avcı’nın temyiz başvurusunun reddedilmesini, kardeşi Mertcan Avcı’nın 4 yıllık cezasının ise eksik inceleme nedeniyle bozulmasını talep etti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, başsavcılığın tebliğnamesini de dikkate alarak bir karar alacak. Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir,“İtiraz hakkımızı kullanacağız” dedi.