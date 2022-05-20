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Pi sayısının 3 bin 600 basamağını ezberledi: Türkiye rekoru!

#Pi Sayısı#Hakkari#Yüksekova

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde lise öğrencisi Berat Yakar (16), 'Pi' sayısının virgülden sonraki 3 bin 600 basamağını 26 dakikada ezbere okuyup Türkiye rekoru kırdı.

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 Matematik dersini öğrencilere sevdirmek için başlatılan 'Matematik seferberliği' kapsamında, Yüksekova'da 'Pi' sayısı okuma etkinliği yapıldı. İlçedeki İsmet Alkan Anadolu Lisesi'nin 11'inci sınıf öğrencisi Berat Yakar, Pi sayısının virgülden sonraki 3 bin 600 basamağını noter huzurunda 26 dakikada ezbere okuyup Türkiye rekoru kırdı.

Pi sayısının 3 bin 600 basamağını ezberledi: Türkiye rekoru


'REKOR KIRDIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM'

Çalışma sürecini anlatan Yakar, "Okulumuzun matematik öğretmeni Mehmet Çiçekli sayesinde Pi sayısını ezberledim. Yaptığım çalışmada önce 500, sonra bin 500, en son 3 bin 600 basamağını ezberledim. Yarışmada rekor kırdığım için çok mutluyum. Bu konuda beni çalıştıran öğretmenime çok teşekkür ediyorum. Okulumuzun idaresi tarafından getirilen noter huzurunda 26 dakika süreyle, 3 bin 600 basamağı doğru bir şekilde okuyarak Türkiye rekoru kırdım" dedi.

2017 yılında Sivas'ta, yine noter huzurunda yapılan denemede, 12’nci sınıf öğrencisi Burak Şahin, virgülden sonra 2 bin 17 basamağı 11 dakikada okumuştu. 

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Pi sayısının 3 bin 600 basamağını ezberledi: Türkiye rekoru

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#Pi Sayısı#Hakkari#Yüksekova

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