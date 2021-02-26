‘Peyderpey açılacağız’

Sınıfları gezen Selçuk, okulları yüz yüze eğitime açma kararının da devam ettiğini söyledi ve şu bilgileri verdi: “Okulları sadece fiziksel binalar olarak ya da sadece derslerin işlenip de hemen dışarı çıkıldığı bir ortam olarak elbette görmüyoruz. Okul bir hayat sahnesidir, bir yaşam alanıdır. Okulun, çocukların şahsiyetinin gelişmesinde, çocukların sosyalleşmesindeki etkisi asla yadsınamaz ve bu çerçevede de sağlık anlamında herhangi bir riske girmeksizin, sadece bilimin verileriyle hareket ederek, okullarımızı peyderpey açmak noktasında kararımız da devam ediyor. Bunu elbette öğretmenlerle, okul yöneticileriyle yapıyoruz. Hepsine teşekkür borçluyum.”