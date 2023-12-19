Peş peşe depremler ne anlama geliyor? Prof. Dr. Pampal'dan dikkat çeken açıklamalar: Yedisu Fayı kırıldı kırılacak, gün sayıyor

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Art arda meydana gelen depremlerle ilgili Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal CNN TÜRK canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal şu ifadeleri kullandı:

"Gümüşhane’yi ele alalım. Gümüşhane dediğiniz yer Kuzey Anadolu Fayını Erzincan'dan, 50-60 km mesafede deprem olan Kelkit’ten başlamıştık. Hemen yakın doğusunda Kuzeydoğu Anadolu Fay Zonu var. Üstelik güncel dönemlerde, Erzurum'dan kuzeydoğuya doğru giden ve 7 üzeri depremler üretmiş.

"YEDİSU FAYI KIRILDI KIRILACAK"

Erzincan ile Karlıova arasındaki Yedisu Fayı kırıldı kırılacak gün sayıyor. Yedisu Fayı kırılırsa sismik boşluk konumundadır. Gümüşhane, Zonguldak, Trabzon, Rize etkilenir. Orada meydana gelecek hasarların sorumlusu kim olacak? Vatandaşı böyle rehavete sürüklemenin alemi yok.

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Marmara’yı en son 17 Ağustos depreminde yaşadık ama daha öncesi var. İstanbul başta ama Marmara depremleri bunlar...Tüm Marmara’yı Tekirdağ’dan, Çanakkale’den, Balıkesir, Bursa, Yalova bütün Marmara’nın kuzeyi, güneyi, doğusu, batısı, İzmit, Sakarya etkilenmiş geçmiş tarihsel depremlerde de. Günümüze kadar olan depremlerde de…

"1999'DA 130 KM.'DEN UZAK YERLER YIKILDI"

İzmit Körfez üst merkezli olarak 17 Ağustos’ta kırıldı ama biz onu artık Marmara Depremi diyoruz. Çünkü sadece İzmit, Sakarya ve Yalova’yı yıkmadı. İstanbul’da Avcılar 130 kilometreden uzak yerler yıkıldı, bine yakın can kaybı var."