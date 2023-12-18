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Marmara için büyük deprem yakın mı? Prof. Dr. Özener: Bir gün yaşanacak

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#Deprem#Son Depremler#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2023 12:28

4 Aralık'ta Bursa'nın Gemlik ilçesinde peş peşe yaşanan 5,1 ve 4,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından dün de Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul'da da hissedilen bu depremler paniğe neden olurken depremlerin birbirleriyle bağlantılı olup olmadığı ve büyük Marmara depremi ile ilişkisi merak konusu oldu. CNN TÜRK'e konuşan Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Marmara'daki son depremleri yorumladı.

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CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz'a konuşan Haluk Özener, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Marmara'da yılda 4-5 tane 4 üstünde deprem oluyor. Önceki depremler Mudanya açıklarında Kuzey Anadolu fayının Marmara denizi içinde geçen güney kolu üzerinde olan bir depremdi. Bu deprem ise kuzey kolu üzerinde gerçekleşti. 4.1 büyüklüğünde olan bir depremden bahsediyoruz. 10 tane artçı depremimiz var. Aslında biri kuzey biri güney kolunda olan depremler.

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NEDEN ANADOLU YAKASINDA DAHA FAZLA HİSSEDİLDİ?

Depremin olduğu yere bağlı olarak Anadolu yakası daha çok hissetti. Binanızın özelliği de bu oranı değiştiriyor. Depremin büyüklüğü farklı şiddeti farklı bir şey. Bunu büyük Marmara depremine bağlamak için, ne zaman olacağını söylemek için şansımız yok. Olası Marmara depremine bağlamak doğru görünmüyor. Büyük Marmara depremi bütün bilim insanlarının üzerinde anlaştığı konu. Böyle bir beklenti var. Bu deprem bir gün yaşanacak.

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Tetikleyici olacağını söylemek de anlamlı değil. Bunu söyleme şansımız yok.

GÜMÜŞHANE'DEKİ DEPREM İLE YALOVA'DAKİ İLİŞKİLİ Mİ?

Her yarım saatte 2 deprem olma olasılığı var. Bu büyüklükteki depremlerin bu coğrafyada olması normal. İlişkilendirmek yanlış.

Deprem sırasında ne yapacağımız konusunda bilinçli olmalıyız. Vatandaşın nasıl davranacağını biliyor olması lazım.

 

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#Deprem#Son Depremler#İstanbul

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