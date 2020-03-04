Perşembe günü için kritik uyarı! Yarın hava nasıl olacak? 5 Mart il il hava durumu
Yurt genelinde devam eden sıcak havaların ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü perşembe günü için sağanak yağış uyarısında bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre, batı kesimlerde hava sıcaklığının 2 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor. Kıyı Ege, Batı ve Orta Akdeniz ile İç Anadolu’nun güney kesimlerinde ise kuvvetli rüzgar etkili olacak. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, 5 Mart Perşembe il il hava durumu tahmini.
'Yarın hava nasıl olacak?' sorusu İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere ülke genelinde vatandaşların yanıt aradığı konulardan oldu. Özellikle sıcak havaların ardından sağanak yağış uyarısının gelmesiyle, hangi illerde yağmur yağacağı merak edilmeye başlandı. Yapılan son tahminlere göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor. İşte, il il hava durumu raporu.
HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege, Batı ve Orta Akdeniz ile İç Anadolu’nun güney kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Kıyı Ege'de (İzmir, Aydın ve Muğla) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden, meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar ve küçük çaplı dolu yağışı riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Kıyı Ege, Batı ve Orta Akdeniz ile İç Anadolu’nun güney kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 11°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 10°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 11°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
KOCAELİ 12°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu yağmur ve sağanak, kıyılarının gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege'de (İzmir, Aydın ve Muğla) kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
DENİZLİ 9°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
İZMİR 12°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel gece saatlerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.
KÜTAHYA 4°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yağmurlu
MANİSA 10°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
AKDENİZ
Az bulutlu, bölgenin batısının parçalı ve çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Batı ve Orta Akdeniz'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ADANA 11°C, 23°C
Az bulutlu
ANTALYA 12°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 9°C, 22°C
Az bulutlu
ISPARTA 3°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yağmurlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bölgenin batısının zamanla çok bulutlu, Eskişehir çevrelerinin yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ANKARA 6°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI 5°C, 18°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 8°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yağmurlu
KONYA 7°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 8°C, 16°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
DÜZCE 11°C, 22°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KASTAMONU 4°C, 18°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ZONGULDAK 12°C, 20°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 5°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN 14°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
TOKAT 7°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON 11°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -7°C, 9°C
Az bulutlu ve açık
KARS -7°C, 9°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA 1°C, 16°C
Az bulutlu ve açık
VAN -6°C, 8°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 0°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 6°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 7°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 9°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
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