Perşembe günü için kritik uyarı! Yarın hava nasıl olacak? 5 Mart il il hava durumu

'Yarın hava nasıl olacak?' sorusu İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere ülke genelinde vatandaşların yanıt aradığı konulardan oldu. Özellikle sıcak havaların ardından sağanak yağış uyarısının gelmesiyle, hangi illerde yağmur yağacağı merak edilmeye başlandı. Yapılan son tahminlere göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor. İşte, il il hava durumu raporu.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege, Batı ve Orta Akdeniz ile İç Anadolu’nun güney kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Kıyı Ege'de (İzmir, Aydın ve Muğla) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden, meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar ve küçük çaplı dolu yağışı riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Kıyı Ege, Batı ve Orta Akdeniz ile İç Anadolu’nun güney kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 11°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 10°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 11°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

KOCAELİ 12°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu yağmur ve sağanak, kıyılarının gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege'de (İzmir, Aydın ve Muğla) kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

DENİZLİ 9°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

İZMİR 12°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel gece saatlerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

KÜTAHYA 4°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yağmurlu

MANİSA 10°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

AKDENİZ

Az bulutlu, bölgenin batısının parçalı ve çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Batı ve Orta Akdeniz'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA 11°C, 23°C

Az bulutlu

ANTALYA 12°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 9°C, 22°C

Az bulutlu

ISPARTA 3°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yağmurlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin batısının zamanla çok bulutlu, Eskişehir çevrelerinin yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA 6°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI 5°C, 18°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 8°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yağmurlu

KONYA 7°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 8°C, 16°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE 11°C, 22°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KASTAMONU 4°C, 18°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ZONGULDAK 12°C, 20°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 5°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

SAMSUN 14°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

TOKAT 7°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON 11°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -7°C, 9°C

Az bulutlu ve açık

KARS -7°C, 9°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA 1°C, 16°C

Az bulutlu ve açık

VAN -6°C, 8°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 0°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 6°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 7°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 9°C, 22°C

Az bulutlu ve açık