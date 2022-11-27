Perinçek Vatan Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayı

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Perinçek, “Biz kabile kurmayacağız, hükümet kuracağız. Devrimci bir hükümet kuracağız. Atatürk gibi çözeceğiz. Milletimizden yetki istiyoruz görev istiyoruz” diye konuştu. Kısa bir süre önce AK Parti’den istifa ederek Vatan Partisi’ne katılan işinsanı Ethem Sancak, kurultayda divan başkanı olarak görev yaptı. Rusya Büyükelçisi Aleksey Yerhov’un da Vatan Partisi’nin kurultayına katılması dikkat çekti. Perinçek’in tek aday olarak katıldığı kurultayda genel başkan seçimi ve oylaması ise yarın (28 Kasım 2022 Pazartesi) yapılacak.