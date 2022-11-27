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Perinçek Vatan Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayı

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#Perinçek#Vatan Partisi#Cumhurbaşkanı
Perinçek Vatan Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayı
Mert Gökhan Koç
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2022 07:00

Vatan Partisi’nin 11’inci Genel Kurultayı, ‘Amiral Soner Polat Kurultayı’ adıyla dün Ankara Spor Salonu’nda düzenlendi. Genel Başkan Doğu Perinçek, kurultayda Vatan Partisi’nin 2023 seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı olarak seçildi.

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Perinçek, “Biz kabile kurmayacağız, hükümet kuracağız. Devrimci bir hükümet kuracağız. Atatürk gibi çözeceğiz. Milletimizden yetki istiyoruz görev istiyoruz” diye konuştu. Kısa bir süre önce AK Parti’den istifa ederek Vatan Partisi’ne katılan işinsanı Ethem Sancak, kurultayda divan başkanı olarak görev yaptı. Rusya Büyükelçisi Aleksey Yerhov’un da Vatan Partisi’nin kurultayına katılması dikkat çekti. Perinçek’in tek aday olarak katıldığı kurultayda genel başkan seçimi ve oylaması ise yarın (28 Kasım 2022 Pazartesi) yapılacak. 

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#Perinçek#Vatan Partisi#Cumhurbaşkanı

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