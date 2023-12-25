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Kaza, saat 02.30 sÄ±ralarÄ±nda TEM Otoyolu Mecidiye mevkisi Kuzey Marmara baÄŸlantÄ± yolu giriÅŸinde meydana geldi. Servan Demir'in kullandÄ±ÄŸÄ± 06 BFP 28 plakalÄ± TIR, ÅŸofÃ¶rÃ¼nÃ¼n direksiyon hakimiyetini kaybetmesi Ã¼zerine bariyerlere Ã§arptÄ±. Bariyerlere Ã§arpan TIR, Â yÃ¶n tabelasÄ±na vurarak durabildi. KazanÄ±n ardÄ±ndan TIR ÅŸofÃ¶rÃ¼ Servan Demir, araÃ§ta sÄ±kÄ±ÅŸarak yaralandÄ±.Â

Haber verilmesi Ã¼zerine olay yerine polis, itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri Ã§evrede gÃ¼venlik Ã¶nlemi alÄ±rken, itfaiye ekipleri araÃ§ta sÄ±kÄ±ÅŸan Demir'i kurtararak saÄŸlÄ±k ekiplerine teslim etti. Demir, saÄŸlÄ±k ekiplerinin olay yerinde yaptÄ±ÄŸÄ± ilk mÃ¼dahalenin Â ardÄ±ndan hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Â

KURUYEMÄ°ÅžLER Ã‡EVREYE SAÃ‡ILDI

Kaza sÄ±rasÄ±nda TIR'da hasar oluÅŸurken, kuruyemiÅŸler ise Ã§evreye daÄŸÄ±ldÄ±. Kaza nedeniyle baÄŸlantÄ± yolunda trafik kontrollÃ¼ olarak saÄŸlandÄ±. KarayollarÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne baÄŸlÄ± ekipler, olay yerine gelerek temizlik Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±. Temizlik Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±ndan sonra otoyolun trafiÄŸi normal seyrine dÃ¶ndÃ¼. Polis kaza ile ilgili inceleme baÅŸlattÄ±.