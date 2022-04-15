Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Pendik'te kamyonet arkasına tutunan çocuk ölümden döndü

#Pendik#Kamyonet#Çocuk

Pendik'te seyir halindeki kamyonetin arkasına tutunan çocuk ayağının kaymasıyla yere düşüp ölünden döndü. O anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Haberin Devamı

Olay, dün öğle saatlerinde, Sülüntepe Mahallesi Yeni Şeyhli Mezarlığı önünde yaşandı. Seyir halindeki kamyonetin arkasına tutunan çocuk, yolculuk yapmaya başladı. Bir süre sonra ayağı kayan çocuk yere düştü. Aynı yönden gelen başka araçların altında kalmaktan son anda kurtulan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. O anlar trafikteki bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Gözden Kaçmasın

Rus işgalinde ortadan kaybolmuştu... Yaşadıkları dünyanın kanını dondurduRus işgalinde ortadan kaybolmuştu... Yaşadıkları dünyanın kanını dondurdu Haberi görüntüle

Olayı görüntüleyen sürücü Mete Koç, "İşe giderken mezarlıkta su satan gençlerin araba arkasına asıldığını gördüm. Bende o sırada cep telefonumla görüntü çektim. Çektiğim sırada talihsiz bir kaza yaşandı. Çocuk da yere düştü ama Allah'tan bir şeyi yoktu, durumu da iyi. O anlar da bir korku vardı. İki şeritli yolda iki tarafı da doluydu. Çocuk düşünce kaza yapmadı, başına bir şey gelmedi." dedi.

Haberin Devamı

Pendikte kamyonet arkasına tutunan çocuk ölümden döndü

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Pendik#Kamyonet#Çocuk

BAKMADAN GEÇME!

İki kafa ve üç kolla doğan bebekler şaşkına uğrattı... Merak edilenleri Türk doktor anlattı

İki kafa ve üç kolla doğan bebekler şaşkına uğrattı... Merak edilenleri Türk doktor anlattı

#Siyam İkizleri
Ev ilanlarında yeni moda... Sadece yabancıya kiralık

Ev ilanlarında yeni 'moda'... 'Sadece yabancıya kiralık'

#Kiralık Ev
Herkesin Kim bu dediği adam... Putinin yakın dostu Ukraynanın Karanlıklar Prensi Medvedçuk...

Herkesin 'Kim bu?' dediği adam... Putin'in yakın dostu Ukrayna'nın 'Karanlıklar Prensi' Medvedçuk...

#Viktor Medvedçuk

BAKMADAN GEÇME!

İki kafa ve üç kolla doğan bebekler şaşkına uğrattı... Merak edilenleri Türk doktor anlattı

İki kafa ve üç kolla doğan bebekler şaşkına uğrattı... Merak edilenleri Türk doktor anlattı

#Siyam İkizleri
Ev ilanlarında yeni moda... Sadece yabancıya kiralık

Ev ilanlarında yeni 'moda'... 'Sadece yabancıya kiralık'

#Kiralık Ev
Herkesin Kim bu dediği adam... Putinin yakın dostu Ukraynanın Karanlıklar Prensi Medvedçuk...

Herkesin 'Kim bu?' dediği adam... Putin'in yakın dostu Ukrayna'nın 'Karanlıklar Prensi' Medvedçuk...

#Viktor Medvedçuk